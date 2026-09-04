Sorteio europeu fácil para o Barcelona e extremamente difícil para o Real Madrid

O sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões feminina revelou caminhos divergentes para os dois gigantes da Espanha: o Barcelona ficou com um grupo que parece relativamente ao seu alcance rumo à final de Varsóvia, enquanto o Real Madrid se viu diante de confrontos difíceis, com destaque para Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Manchester City.

O Barcelona enfrentará em casa o Arsenal, o Paris FC e o Servette, e jogará fora contra Bayern de Munique, Roma e o dinamarquês Kolding, em uma campanha na qual o time catalão busca encerrar a fase de liga entre os quatro primeiros colocados e se classificar diretamente para as quartas de final.

O duelo com o Arsenal desponta como o mais difícil entre as partidas do Barcelona em casa, depois de o time inglês ter decidido a final da competição em 2015 justamente contra o clube catalão.

O Barcelona também enfrenta o Bayern de Munique fora de casa, time que o eliminou nas semifinais da edição passada, enquanto evitou confrontos com Manchester City e Inter de Milão no terceiro pote, com Servette e Kolding entrando em seus lugares.

A primeira rodada começa nos dias 22 e 23 de setembro, e as disputas seguem até a sexta e última rodada, no dia 16 de dezembro.

A tabela de jogos e os horários detalhados serão anunciados no próximo sábado.

Em contrapartida, o Real Madrid tem pela frente uma campanha mais complicada, depois de o sorteio colocá-lo diante de Paris Saint-Germain, Paris FC e Inter de Milão no estádio de Valdebebas, enquanto será visitante de Bayern de Munique, Roma e Manchester City.

O Barcelona busca manter sua superioridade europeia depois de ter liderado a fase de liga na última temporada, com 16 pontos de 18 possíveis, antes de conquistar o título após a goleada por 4 a 0 sobre o Lyon na final disputada na cidade de Oslo.

O sorteio das fases eliminatórias será realizado no dia 18 de dezembro, enquanto os jogos dos playoffs acontecem nos dias 3, 4, 10 e 11 de fevereiro, as quartas de final nos dias 23, 24 e 31 de março e 1º de abril, e as semifinais nos dias 1º, 2, 8 e 9 de maio, antes de a competição se encerrar com a final no Estádio Nacional, na capital polonesa Varsóvia, no dia 29 de maio de 2027.