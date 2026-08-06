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Sorteio da fase preliminar da Confederação Africana: confrontos acessíveis à espera de Ahly, Raja e Forças Armadas Reais

Especiais e Opinião
CAF Confederations Cup
Al Ahly
Raja Casablanca
FAR Rabat
CS Sfaxien
USM Alger
Egito
Marrocos
Tunísia
Argélia

Conheça os resultados completos do sorteio da fase preliminar da Copa da Confederação Africana

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta quinta-feira os resultados do sorteio das duas fases preliminares da Copa das Confederações Africana da temporada 2026-2027, realizado em sua sede na capital egípcia, Cairo, e que resultou em confrontos fáceis para os grandes clubes participantes.

A Copa das Confederações desta temporada conta com a participação de 56 clubes, sendo que os oito clubes mais bem classificados ficaram isentos de disputar a primeira fase preliminar, começando sua caminhada diretamente pela segunda fase preliminar.

Enquanto isso, 48 equipes disputam 24 confrontos no sistema de ida e volta na primeira fase preliminar. Os vencedores desses confrontos se juntarão aos oito clubes isentos, completando o quadro de 32 equipes na segunda fase preliminar.

O sorteio contou com a isenção de 8 clubes da disputa da primeira fase preliminar, de acordo com o ranking continental, sendo eles: o Al Ahly do Egito, o Azam da Tanzânia, o USM Alger e o CR Belouizdad da Argélia, o Raja e as Forças Armadas Reais do Marrocos, o Maniema Union do Congo e o Kaizer Chiefs da África do Sul.

O Al Ahly do Egito, campeão histórico da África, iniciará sua caminhada pela segunda fase preliminar, quando enfrentará o vencedor do confronto entre o Mogadishu City da Somália e o Kitara de Uganda.

Já o Raja do Marrocos enfrenta o classificado da partida entre o El Kanemi Warriors da Nigéria e o Oudja do Benin, enquanto as Forças Armadas Reais do Marrocos aguardam o vencedor do duelo entre o ASBSI do Chade e o Kohourou da Costa do Marfim.

O USM Alger da Argélia enfrenta o classificado do confronto entre o Panthers da Etiópia e o ASPAC do Benin, enquanto o CR Belouizdad da Argélia enfrenta o vencedor do duelo entre o Douanes de Burkina Faso e o Hafia Conakry da Guiné.

Nos demais confrontos da segunda fase, o vencedor da partida entre o ZED do Egito e o Djibouti Télécom enfrenta o Azam da Tanzânia, enquanto o classificado do duelo entre o Al Hilal Al Sahel do Sudão e o Welwalo Adigrat da Etiópia enfrenta o vencedor do confronto entre o KMKM de Zanzibar e o Al Ahly Tripoli da Líbia.

As partidas de ida da primeira fase preliminar serão disputadas entre os dias 4 e 6 de setembro, enquanto as partidas de volta serão disputadas entre os dias 11 e 13 do mesmo mês.

Já as partidas de ida da segunda fase preliminar serão disputadas no período entre os dias 16 e 18 de outubro, enquanto as partidas de volta serão disputadas entre os dias 23 e 25 do mesmo mês.

O USM Alger da Argélia é o atual campeão da Copa das Confederações Africana, após ter conquistado o título em cima do Zamalek do Egito nos pênaltis na partida final.

O campeão da Copa das Confederações Africana recebe uma premiação de 4 milhões de dólares, enquanto cada equipe que der adeus à competição durante as fases preliminares recebe um valor solidário de 100 mil dólares, dentro da política da Confederação Africana de apoio aos clubes participantes.

Leia também:

Sorteio da fase preliminar da Liga dos Campeões da África: Zamalek em teste fácil e Espérance e Renaissance de Berkane aguardam

Resultados do sorteio da primeira fase preliminar

Mogadishu City da Somália × Kitara de Uganda.

ZED do Egito × Djibouti Télécom.

Al Hilal Al Sahel do Sudão × Welwalo Adigrat da Etiópia.

KMKM de Zanzibar × Al Ahly Tripoli da Líbia.

Al Ahly Madani do Sudão × Tusker do Quênia.

Al Ghazala Wau do Sudão do Sul × Singida Black Stars da Tanzânia.

Panthers da Etiópia × ASPAC do Benin.

ASBSI do Chade × Kohourou da Costa do Marfim.

Douanes de Burkina Faso × Hafia Conakry da Guiné.

El Kanemi Warriors da Nigéria × Oudja do Benin.

FC Amadou Diallo da Costa do Marfim × East End Lions de Serra Leoa.

Shooting Stars da Nigéria × CS Sfaxien da Tunísia.

Mustakbal Gabès da Tunísia × Diambars do Senegal.

Vitesse de Burkina Faso × Real Bamako do Mali.

Diarra do Mali × Nations do Gana.

AS SAM do Níger × ASKO de Kara do Togo.

Universidade da Namíbia (UNAM) × Kabuscorp do Palanca de Angola.

Red Arrows da Zâmbia × FC Rouge do Congo.

Durban City da África do Sul × Rukinzo do Burundi.

Port Louis 2000 das Maurício × Jwaneng Galaxy de Botsuana.

Panthère Sportive (República Centro-Africana) × Rayon Sports de Ruanda.

Atomic do Níger × Black Bulls de Moçambique.

DC Virunga da República Democrática do Congo × Bazaar Brothers das Seicheles.

Green Mamba de Essuatíni × Primeiro de Agosto de Angola.

Confrontos da segunda fase preliminar

Vencedor de Mogadishu City da Somália × Kitara de Uganda contra o Al Ahly do Egito.

Vencedor de ZED do Egito × Djibouti Télécom contra o Azam da Tanzânia.

Vencedor de Al Hilal Al Sahel do Sudão × Welwalo Adigrat da Etiópia contra o vencedor de KMKM de Zanzibar × Al Ahly Tripoli da Líbia.

Vencedor de Al Ahly Madani do Sudão × Tusker do Quênia contra o vencedor de Al Ghazala Wau do Sudão do Sul × Singida Black Stars da Tanzânia.

Vencedor de Panthers da Etiópia × ASPAC do Benin contra o USM Alger da Argélia.

Vencedor de ASBSI do Chade × Kohourou da Costa do Marfim contra as Forças Armadas Reais do Marrocos.

Vencedor de Douanes de Burkina Faso × Hafia Conakry da Guiné contra o CR Belouizdad da Argélia.

Vencedor de El Kanemi Warriors da Nigéria × Oudja do Benin contra o Raja do Marrocos.

Vencedor de FC Amadou Diallo da Costa do Marfim × East End Lions de Serra Leoa contra o vencedor de Shooting Stars da Nigéria × CS Sfaxien da Tunísia.

Vencedor de Mustakbal Gabès da Tunísia × Diambars do Senegal contra o vencedor de Vitesse de Burkina Faso × Real Bamako do Mali.

Vencedor de Diarra do Mali × Nations do Gana contra o vencedor de AS SAM do Níger × ASKO de Kara do Togo.

Vencedor de Universidade da Namíbia × Kabuscorp do Palanca de Angola contra o Maniema Union da República Democrática do Congo.

Vencedor de Red Arrows da Zâmbia × FC Rouge do Congo contra o Kaizer Chiefs da África do Sul.

Vencedor de Durban City da África do Sul × Rukinzo do Burundi contra o vencedor de Port Louis 2000 das Maurício × Jwaneng Galaxy de Botsuana.

Vencedor de Panthère Sportive (República Centro-Africana) × Rayon Sports de Ruanda contra o vencedor de Atomic do Níger × Black Bulls de Moçambique.

Vencedor de DC Virunga da República Democrática do Congo × Bazaar Brothers das Seicheles contra o vencedor de Green Mamba de Essuatíni × Primeiro de Agosto de Angola.

Datas das partidas da Copa das Confederações Africana 2026-2027

Primeira fase preliminar

Partidas de ida: de 4 a 6 de setembro de 2026.

Partidas de volta: de 11 a 13 de setembro de 2026.

Segunda fase preliminar

Partidas de ida: de 16 a 18 de outubro de 2026.

Partidas de volta: de 23 a 25 de outubro de 2026.

Fase de grupos

Primeira rodada: de 27 a 29 de novembro de 2026.

Segunda rodada: de 4 a 6 de dezembro de 2026.

Terceira rodada: de 18 a 20 de dezembro de 2026.

Quarta rodada: de 8 a 10 de janeiro de 2027.

Quinta rodada: de 15 a 17 de janeiro de 2027.

Sexta rodada: de 22 a 24 de janeiro de 2027.

Fases eliminatórias

Quartas de final

Ida: de 26 a 28 de fevereiro de 2027.

Volta: de 5 a 7 de março de 2027.

Semifinal

Ida: de 9 a 11 de abril de 2027.

Volta: de 16 a 18 de abril de 2027.

Final

No período de 9 a 31 de maio de 2027.

A data final ainda não foi definida.

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