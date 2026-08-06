A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta quinta-feira os resultados do sorteio das duas fases preliminares da Copa das Confederações Africana da temporada 2026-2027, realizado em sua sede na capital egípcia, Cairo, e que resultou em confrontos fáceis para os grandes clubes participantes.

A Copa das Confederações desta temporada conta com a participação de 56 clubes, sendo que os oito clubes mais bem classificados ficaram isentos de disputar a primeira fase preliminar, começando sua caminhada diretamente pela segunda fase preliminar.

Enquanto isso, 48 equipes disputam 24 confrontos no sistema de ida e volta na primeira fase preliminar. Os vencedores desses confrontos se juntarão aos oito clubes isentos, completando o quadro de 32 equipes na segunda fase preliminar.

O sorteio contou com a isenção de 8 clubes da disputa da primeira fase preliminar, de acordo com o ranking continental, sendo eles: o Al Ahly do Egito, o Azam da Tanzânia, o USM Alger e o CR Belouizdad da Argélia, o Raja e as Forças Armadas Reais do Marrocos, o Maniema Union do Congo e o Kaizer Chiefs da África do Sul.

O Al Ahly do Egito, campeão histórico da África, iniciará sua caminhada pela segunda fase preliminar, quando enfrentará o vencedor do confronto entre o Mogadishu City da Somália e o Kitara de Uganda.

Já o Raja do Marrocos enfrenta o classificado da partida entre o El Kanemi Warriors da Nigéria e o Oudja do Benin, enquanto as Forças Armadas Reais do Marrocos aguardam o vencedor do duelo entre o ASBSI do Chade e o Kohourou da Costa do Marfim.

O USM Alger da Argélia enfrenta o classificado do confronto entre o Panthers da Etiópia e o ASPAC do Benin, enquanto o CR Belouizdad da Argélia enfrenta o vencedor do duelo entre o Douanes de Burkina Faso e o Hafia Conakry da Guiné.

Nos demais confrontos da segunda fase, o vencedor da partida entre o ZED do Egito e o Djibouti Télécom enfrenta o Azam da Tanzânia, enquanto o classificado do duelo entre o Al Hilal Al Sahel do Sudão e o Welwalo Adigrat da Etiópia enfrenta o vencedor do confronto entre o KMKM de Zanzibar e o Al Ahly Tripoli da Líbia.

As partidas de ida da primeira fase preliminar serão disputadas entre os dias 4 e 6 de setembro, enquanto as partidas de volta serão disputadas entre os dias 11 e 13 do mesmo mês.

Já as partidas de ida da segunda fase preliminar serão disputadas no período entre os dias 16 e 18 de outubro, enquanto as partidas de volta serão disputadas entre os dias 23 e 25 do mesmo mês.

O USM Alger da Argélia é o atual campeão da Copa das Confederações Africana, após ter conquistado o título em cima do Zamalek do Egito nos pênaltis na partida final.

O campeão da Copa das Confederações Africana recebe uma premiação de 4 milhões de dólares, enquanto cada equipe que der adeus à competição durante as fases preliminares recebe um valor solidário de 100 mil dólares, dentro da política da Confederação Africana de apoio aos clubes participantes.

Leia também:

Sorteio da fase preliminar da Liga dos Campeões da África: Zamalek em teste fácil e Espérance e Renaissance de Berkane aguardam

Resultados do sorteio da primeira fase preliminar

Mogadishu City da Somália × Kitara de Uganda.

ZED do Egito × Djibouti Télécom.

Al Hilal Al Sahel do Sudão × Welwalo Adigrat da Etiópia.

KMKM de Zanzibar × Al Ahly Tripoli da Líbia.

Al Ahly Madani do Sudão × Tusker do Quênia.

Al Ghazala Wau do Sudão do Sul × Singida Black Stars da Tanzânia.

Panthers da Etiópia × ASPAC do Benin.

ASBSI do Chade × Kohourou da Costa do Marfim.

Douanes de Burkina Faso × Hafia Conakry da Guiné.

El Kanemi Warriors da Nigéria × Oudja do Benin.

FC Amadou Diallo da Costa do Marfim × East End Lions de Serra Leoa.

Shooting Stars da Nigéria × CS Sfaxien da Tunísia.

Mustakbal Gabès da Tunísia × Diambars do Senegal.

Vitesse de Burkina Faso × Real Bamako do Mali.

Diarra do Mali × Nations do Gana.

AS SAM do Níger × ASKO de Kara do Togo.

Universidade da Namíbia (UNAM) × Kabuscorp do Palanca de Angola.

Red Arrows da Zâmbia × FC Rouge do Congo.

Durban City da África do Sul × Rukinzo do Burundi.

Port Louis 2000 das Maurício × Jwaneng Galaxy de Botsuana.

Panthère Sportive (República Centro-Africana) × Rayon Sports de Ruanda.

Atomic do Níger × Black Bulls de Moçambique.

DC Virunga da República Democrática do Congo × Bazaar Brothers das Seicheles.

Green Mamba de Essuatíni × Primeiro de Agosto de Angola.

Confrontos da segunda fase preliminar

Vencedor de Mogadishu City da Somália × Kitara de Uganda contra o Al Ahly do Egito.

Vencedor de ZED do Egito × Djibouti Télécom contra o Azam da Tanzânia.

Vencedor de Al Hilal Al Sahel do Sudão × Welwalo Adigrat da Etiópia contra o vencedor de KMKM de Zanzibar × Al Ahly Tripoli da Líbia.

Vencedor de Al Ahly Madani do Sudão × Tusker do Quênia contra o vencedor de Al Ghazala Wau do Sudão do Sul × Singida Black Stars da Tanzânia.

Vencedor de Panthers da Etiópia × ASPAC do Benin contra o USM Alger da Argélia.

Vencedor de ASBSI do Chade × Kohourou da Costa do Marfim contra as Forças Armadas Reais do Marrocos.

Vencedor de Douanes de Burkina Faso × Hafia Conakry da Guiné contra o CR Belouizdad da Argélia.

Vencedor de El Kanemi Warriors da Nigéria × Oudja do Benin contra o Raja do Marrocos.

Vencedor de FC Amadou Diallo da Costa do Marfim × East End Lions de Serra Leoa contra o vencedor de Shooting Stars da Nigéria × CS Sfaxien da Tunísia.

Vencedor de Mustakbal Gabès da Tunísia × Diambars do Senegal contra o vencedor de Vitesse de Burkina Faso × Real Bamako do Mali.

Vencedor de Diarra do Mali × Nations do Gana contra o vencedor de AS SAM do Níger × ASKO de Kara do Togo.

Vencedor de Universidade da Namíbia × Kabuscorp do Palanca de Angola contra o Maniema Union da República Democrática do Congo.

Vencedor de Red Arrows da Zâmbia × FC Rouge do Congo contra o Kaizer Chiefs da África do Sul.

Vencedor de Durban City da África do Sul × Rukinzo do Burundi contra o vencedor de Port Louis 2000 das Maurício × Jwaneng Galaxy de Botsuana.

Vencedor de Panthère Sportive (República Centro-Africana) × Rayon Sports de Ruanda contra o vencedor de Atomic do Níger × Black Bulls de Moçambique.

Vencedor de DC Virunga da República Democrática do Congo × Bazaar Brothers das Seicheles contra o vencedor de Green Mamba de Essuatíni × Primeiro de Agosto de Angola.

Datas das partidas da Copa das Confederações Africana 2026-2027

Primeira fase preliminar

Partidas de ida: de 4 a 6 de setembro de 2026.

Partidas de volta: de 11 a 13 de setembro de 2026.

Segunda fase preliminar

Partidas de ida: de 16 a 18 de outubro de 2026.

Partidas de volta: de 23 a 25 de outubro de 2026.

Fase de grupos

Primeira rodada: de 27 a 29 de novembro de 2026.

Segunda rodada: de 4 a 6 de dezembro de 2026.

Terceira rodada: de 18 a 20 de dezembro de 2026.

Quarta rodada: de 8 a 10 de janeiro de 2027.

Quinta rodada: de 15 a 17 de janeiro de 2027.

Sexta rodada: de 22 a 24 de janeiro de 2027.

Fases eliminatórias

Quartas de final

Ida: de 26 a 28 de fevereiro de 2027.

Volta: de 5 a 7 de março de 2027.

Semifinal

Ida: de 9 a 11 de abril de 2027.

Volta: de 16 a 18 de abril de 2027.

Final

No período de 9 a 31 de maio de 2027.

A data final ainda não foi definida.