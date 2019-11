Sorteio da Euro 2020: quando é, onde assistir, times e tudo o que você precisa saber

Sorteio da Euro 2020 acontece neste sábado (30), em Bucareste. A Goal prepara um guia completo sobre a disputa do torneio entre seleções europeias

A está chegando e, com isso, as seleções classificadas para o torneio conhecerão a tabela da próxima edição. A competição contará com , , , , e a atual campeão do mundo .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Vencedor da última edição, também garantiu a sua vaga na disputa e vê em Cristiano Ronaldo o principal nome para buscar o bicampeonato.

Abaixo, Goal separou os detalhes para você ficar por dentro de tudo que cerca o sorteio das chaves do torneio. Confira!

Quando e onde será o sorteio?

O sorteio da fase final do final do UEFA Euro 2020 realiza-se na ROMEXPO em Bucareste, no sábado, 30 de Novembro, e começa às 14h (de Brasília).

Onde vai passar?

O Grupo Globo fechou com a UEFA um contrato de exclusividade para a transmissão da Euro 2020. O acordo engloba TV aberta (Globo), TV fechada (SporTV) e internet (globoesporte.com), com grande disponibilização de materiais nos canais digitais, vídeos sob demanda, conteúdos exclusivos e informações em tempo real.

Com isso, a definição das chaves do torneio terá transmissão ao vivo no SporTV a partir das 13h55, horário de Brasília.

A TV Globo tem contrato com a UEFA para transmissão da Euro desde 2012. Já os canais SporTV, da Globosat, exibem a competição desde 1992, um ano após a criação dos canais a cabo da Globo.

Mais artigos abaixo

Euro 2020: seleções classificadas e potes do sorteio

Pote 1

Bélgica

Itália (anfitrião)

Inglaterra (anfitrião)

Alemanha (anfitrião)

Espanha (anfitrião)



Pote 2

França

Plónia





(anfitrião)

(anfitrião)

Pote 3

Portugal



(anfitrião)

Áustria



República Checa

Pote 4



Finlândia

Vencedor do “play-off” Caminho A ( , Bulgária, Hungria, Roménia)

Vencedor do “play-off” Caminho B ( e Herzegovina, Eslováquia, República da , )

Vencedor do “play-off” Caminho C ( , Noruega, , Israel)

Vencedor do “play-off” Caminho D (Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo, Bielorrússia)

Quando é a Euro 2020?

A 16ª edição da Euro ocorrerá no verão europeu de 2020, em comemoração aos 60 anos do torneio. A estreia será em 12 de junho no Stadio Olimpico, em , e a grande final ocorrerá no Wembley Stadium, em Londres, em 12 de julho.

Os estádios da Euro 2020

A competição será disputada em 12 sedes distintas distribuídas pelo continente. Veja, abaixo, os palcos que receberão os jogos da próxima :