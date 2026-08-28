Sorteio da Conference League com boas perspectivas para o FC Twente

O FC Twente já conhece os seis adversários na fase de liga da Conference League. SC Freiburg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus e FC Thun são os rivais europeus. A primeira partida será disputada em 15 de outubro.

Os Tukkers entraram no sorteio nesta sexta-feira a partir do Pote 3. O FC Twente já sabia de antemão que enfrentaria seis adversários diferentes: um de cada pote. Desses duelos, um será disputado em casa e outro fora. Um encontro com o Ajax estava descartado, já que clubes do mesmo país não podem ser emparelhados.

O FC Twente estava no Pote 3 ao lado de Lugano, Getafe, Kups, FC Twente, FK Borac, Banja Luka e Lincoln Red Imps.

Do Pote 1 saiu o SC Freiburg, com o Pafos FC vindo do Pote 2. O Lincoln Red Imps é o adversário do Pote 3, e o Kairat Almaty vem do Pote 4. O Aarhus apareceu do Pote 5 e, por fim, o FC Thun do Pote 6.

Em quais datas o FC Twente joga na Conference League?

A fase de liga começa em 15 de outubro. Os demais jogos serão disputados em 22 de outubro, 5 de novembro, 26 de novembro, 10 de dezembro e 17 de dezembro. Ainda não se sabe, nesta noite de quinta-feira, qual adversário o FC Twente enfrentará em cada data. A UEFA divulgará a tabela definitiva, incluindo as datas exatas e os horários de início, até sábado, 29 de agosto.

Os times que terminarem entre o 1º e o 8º lugar se classificam diretamente para as oitavas de final. Os que ficarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão os playoffs por uma vaga entre os 16 melhores. O restante estará eliminado e verá a aventura europeia chegar ao fim.

Os adversários do FC Twente na Conference League: SC Freiburg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus, FC Thun.