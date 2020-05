Sontje Hansen: o artilheiro do Ajax que entrou na mira do Manchester City

Atacante de 18 anos impressionou pelas seleções de base da Holanda e já desperta interesse em Juventus, Inter de Milão, RB Leipzig e Manchester City

O é um dos clubes que mais revela jovens talentos para o mundo do futebol. Naci Unuvar, Ryan Gravenberch, Lassina Traore, Jurrien Timber, Kenneth Taylor e Brian Brobbey são alguns dos nomes do clube que já despertaram o interesse de alguns gigantes europeus. Agora, o mais recente talento do Ajax a chamar a atenção é Sontje Hansen, que completou 18 anos em maio de 2020.

e , da , e , da , estão monitorando o progresso do jogador, mas é o , de Pep Guardiola, que lidera a corrida pelo jovem craque.

Após defender a na sub-17, em 2019, Hansen surgiu definitivamente para o cenário global após ganhar a chuteira de ouro como artilheiro da sub-17, com seis gols, incluindo um hat-trick nas quartas de final, contra a . Apesar do prêmio, o jovem lamentou ter sido eliminado na semifinal do torneio, diante do .

“Desapontado por não termos conseguido chegar à final e alcançar nosso objetivo. Quero agradecer aos meus companheiros e à equipe por me ajudarem a ganhar a chuteira de ouro. Aprendemos e seguimos em frente”, disse em publicação em seu Instagram.

Após o torneio, Antoine Griezmann, do , chegou a mandar uma mensagem nas redes sociais do jovem dizendo como estava impressionado com seu ótimo desempenho na competição. Então, fez sua estreia pela equipe B do Ajax fazendo gol, contra o SC Cambuur, em dezembro do ano passado.

"É ótimo termos feito aqueles 8 mil fãs ficarem quietos após 80 minutos", disse ele sobre seu gol no fim da partida. "Eu sabia que iria ter uma chance. Eu não tenho muitas chances, mas se eu tiver uma, eu geralmente marco gol. É uma qualidade. Eu realmente queria tirar minha camisa, mas Naci [Unuvar] me parou, então eu fiz outra coisa".

Então, cinco dias depois Hansen fazia sua estreia pela equipe principal do Ajax. Ele não teve muito tempo para jogar até a paralisação do futebol por conta do novo coronavírus, mas o tempo foi suficiente para mostrar seu talento.

"Sontje está indo muito bem e o que é bom aparece logo", foram as palavras de Ten Hag, treinador do Ajax, quando perguntado se o adolescente poderia ganhar outras chances.

Hansen começou sua carreira a cerca de 45 quilômetros de Amsterdã, no HSV Sport 1889. Então, foi para o SV Always Forward e, aos 11 anos apenas, recebeu ofertas do Ajax e do AZ, o que foi muito importante para sua família, que passava por dificuldades financeiras na época.

O jovem que pode jogar como atacante ou mais recuado, como meia, tem apenas um ano para renovar seu contrato com o Ajax. Na Europa, alguns clubes acreditam que ele possa estar disponível por apenas U$ 7 milhões (cerca de R$ 38 milhões) neste verão.

"Não sei qual é o plano do Ajax", disse ele durante uma transmissão ao vivo em seu Instagram. "Ainda tenho um ano de contrato e eles terão que me oferecer um novo antes que eu possa decidir".

O City aguarda ansiosamente por esse momento, enquanto o Ajax tenta acelerar o processo para garantir a renovação com sua jovem estrela. Caso isso não aconteça, ele deve ser o primeiro jogador da mais nova geração do clube a deixar Amsterdã.