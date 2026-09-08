O italiano Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, esteve anteriormente no radar do Real Madrid, que buscava contratá-lo e vê-lo entrar no estádio Santiago Bernabéu pela porta reservada aos donos da casa, sendo que esse movimento representava o primeiro desejo do técnico português José Mourinho ao retornar ao comando do time merengue.

O jornal espanhol "As" afirmou: "Em uma ironia marcante, semelhante ao que o romancista José Saramago escreveu sobre a capacidade do destino de escrever certo por linhas tortas, Bastoni disputa o confronto no Bernabéu como jogador adversário e com a camisa da Inter de Milão pelo nono ano consecutivo".

O jornal apontou que a tentação de uma transferência por voo direto à Espanha durante o verão atual esteve presente, e com força, para o jogador, especialmente por encabeçar a lista de interesses de um treinador que já comandou a Inter em uma conquista histórica e inédita ao vencer a tríplice coroa.

O jornal esclareceu que, em um mundo que já não reúne emoção e a linguagem do dinheiro, Bastoni tornou-se uma exceção imposta pelas exigências financeiras da diretoria da Nerazzurri, que se recusou a abrir mão do zagueiro italiano por menos de 70 milhões de euros.

Os dados confirmaram que não havia pressa por parte de nenhum dos dois lados em se separar do outro, sendo que Bastoni havia se comprometido a permanecer durante as celebrações da conquista do título do Campeonato Italiano, fazendo com que as exigências financeiras da Inter de Milão fossem proporcionais à qualidade do jogador e às suas capacidades de liderança.

A maior prova dessa liderança apareceu durante o confronto entre Inter e Juventus na temporada passada, quando o zagueiro assumiu as consequências de sua atitude após simular ter sofrido uma falta que levou à expulsão de Pierre Kalulu pelo segundo cartão amarelo, com Bastoni enfrentando o ataque da opinião pública com determinação e coragem em campo, sendo esse o mesmo espírito de luta que o distingue no gramado e que será sua arma principal para enfrentar o time cuja camisa esteve perto de vestir, em um desafio empolgante.

Konaté a opção preferida

A não concretização da contratação de Bastoni esteve ligada a outra decisão tomada pelo Real Madrid, representada pela contratação do zagueiro francês Konaté, que foi uma das primeiras contratações do clube merengue na última janela de transferências.

O ex-zagueiro do Liverpool chegou em uma transferência gratuita após o fim de seu contrato com os Reds, e não deveria ser a única contratação para reforçar o setor defensivo do time merengue; porém, a permanência de Asensio e sua não saída acabaram congelando a contratação de um novo zagueiro, levando o zagueiro da Inter a ser retirado da lista de nomes cogitados para chegar ao Bernabéu.

Com base nesses desdobramentos, o Real Madrid preferiu se contentar com as opções disponíveis e não incorporar nenhum zagueiro adicional para a defesa, enquanto Bastoni decidiu permanecer por mais uma temporada no Campeonato Italiano ao lado da Inter, apesar do interesse de vários outros clubes em seus serviços, além do clube merengue.

O reencontro entre as partes se renova na competição da Liga dos Campeões da Europa, que representa o cenário ideal para reacender o interesse pelas grandes negociações.



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