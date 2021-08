Sonho de Seleção Brasileira aproxima Andreas Pereira do Flamengo

Cansado de ser emprestado pelo Manchester United, meia vê no time rubro-negro oportunidade de vitrine para a Canarinho

Depois de fechar a contratação de Kenedy, o Flamengo foca suas forças nas trativas por Andreas Pereira, do Manchester United. O jogador de 25 anos deu sinal positivo para o time rubro-negro, que oficializou uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo meia.

Cansado de rodar no futebol europeu, ele já foi emprestado para clubes como Granada, Valencia e recentemente esteve na Lazio, o meia vê com bons olhos o retorno ao Brasil como ponte para o grande objetivo: se firmar na seleção brasileira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em agosto de 2018, logo após a Copa do Mundo, Andreas Pereira foi convocado por Tite, no início do novo ciclo da Canarinho. No entanto, a falta de sequência atrapalhou a história de meia na Seleção. Filho de brasileiros, Andreas nasceu na Bélgica, mas sempre deixou claro o sonho de defender a verde-amarela.

Com o sim de Andreas, o Flamengo tenta agora dobrar os ingleses e mesmo com a preferência do United em fazer negócio em definitivo, há otimismo dentro da diretoria pelo empréstimo com opção de compra. Além do time carioca, o Everton e o Fenerbahçe, da Turquia, também demonstraram interesse.

Emprestado à Lazio na última temporada, Andreas Pereira participou de 33 partidas, 5 como titular, marcou um gol e deu duas assistências. O time italiano optou por não pagar os cerca de 25 milhões de euros para ficar como meia em definitivo.