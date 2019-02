Son: Tottenham provou que não depende de Kane e Dele Alli

Dupla inglesa se ausentou do jogo contra o Borussia Dortmund, pela ida das oitavas de final da Champions League, mas Spurs venceram por 3-0

Autor do primeiro gol do Tottenham Hotspurs na goleada por 3-0 sobre o Dortmund, pela partida de ida das oitavas de final da UEFA Champions League, Heung-min Son crê que o time mostrou que não depende de Harry Kane e Dele Alli, ausentes nesta quarta-feira (13), para vencer jogos importantes no torneio.

O coreano cedeu entrevista à BT Sport ao fim da partida e falou sobre as ausências para o duelo. Ele ainda destacou a entrada de Fernando Llorente nos minutos finais do confronto.

"Não terminou. Nós temos foco no segundo jogo também. Harry [Kane] e Dele [Alli] são muito importantes para nós, mas nós temos jogadores que podem vir e fazer um bom trabalho. Nós mostramos isso. Fernando [Llorente] entrou em campo e marcou um gol muito importante", declarou.

Mais artigos abaixo

Improvisado na lateral esquerda, o zagueiro Jan Vertonghen deu assistência para o gol de Son e deixou a sua marca depois de passe de Aurier. O defensor belga também recebeu elogios do companheiro coreano.

"Jan Vertonghen é tecnicamente inacreditável e pode jogar em qualquer posição. Estou muito feliz por ele. Ele merece isso", comentou.

"Um gol, uma assistência. O momento do primeiro gol foi muito importante. O cruzamento foi surreal. Não tive que fazer nada, apenas escorar a bola para o gol", acrescentou.