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Sommer deixa o Inter, mas não a camisa nerazzurra: acordo com o Club Brugge

Club Brugge
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O futuro de Yann Sommer foi definido após sua saída sem contrato com a Inter: uma nova aventura para o goleiro suíço, após o término de seu contrato com os nerazzurri.


Conforme informado por Fabrizio Romano, o goleiro nascido em 1988 disputará a próxima temporada na primeira divisão da Bélgica: tudo já está acertado para sua transferência para o Club Brugge, com o acordo definitivo fechado nas últimas horas.


Sommer, que havia recebido uma oferta realmente importante da Espanha, decidiu, portanto, iniciar um novo capítulo de sua carreira na Jupiler League, passando do Inter para o Club Brugge.

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