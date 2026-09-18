O clube saudita Al-Hilal decidiu aguardar antes de definir sua posição sobre a punição ao seu jogador holandês Crysencio Summerville, em razão dos acontecimentos registrados no confronto da equipe contra o Al-Gharafa, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Hilal conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Al-Gharafa, na última terça-feira, pela primeira rodada do torneio, em uma partida que registrou uma violenta briga entre Summerville e um dos jogadores da equipe catariana, que terminou com a exibição do cartão vermelho ao ponta holandês.

O episódio começou aos 33 minutos, quando Abdulrahman Fayez, jogador do Al-Gharafa, entrou em um embate sem bola com Summerville, levando o jogador do Al-Hilal a reagir com forte irritação, antes de empurrar com força seu adversário para fora dos limites do campo.

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A tensão da situação aumentou depois que o ponta do Al-Gharafa Ismaël Bennacer interveio, puxando Summerville pelo cabelo, transformando o episódio em amplos confrontos dos quais participaram vários jogadores das duas equipes, além de alguns elementos que estavam nos bancos de reservas.

O árbitro da partida exibiu o cartão vermelho tanto ao holandês Crysencio Summerville quanto a Ismaël Bennacer, antes de os ânimos se acalmarem e o jogo ser retomado.

O jornalista saudita Abdulrahman Abaoud afirmou, durante sua participação no programa "Dawrina Ghair", que a diretoria do Al-Hilal aguarda o relatório detalhado da partida do árbitro do confronto e da Confederação Asiática, a fim de revisar todos os casos registrados no confronto.

Abaoud explicou que a diretoria do Al-Hilal também assistirá a imagens adicionais do caso da expulsão de Summerville, como preparação para tomar a decisão adequada sobre a punição, indicando a possibilidade de aplicar uma multa interna que pode chegar ao desconto de 50% do salário do jogador, caso sua infração seja comprovada, à semelhança da punição sofrida anteriormente pelo zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly.

Summerville, de 24 anos, havia se juntado ao Al-Hilal vindo do West Ham, da Inglaterra, durante a última janela de transferências de verão, em uma negociação no valor de 64,50 milhões de euros.







