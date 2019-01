"Solskjaer trouxe a alegria de volta ao Manchester United", diz Romero

Desde que chegou ao Old Trafford para substituir Mourinho, Solskjaer mudou o clima do vestiário e o United só venceu

A mudança de comando no Manchester United fez muito bem ao clube. Além dos resultados ruins e um estilo de jogo pouco atrativo, o United voltou a parecer um time e teve até mesmo a alegria resgatada entre os atletas. Em entrevista à MUFC TV, o goleiro reserva, Sergio Romero avaliou a nova era que se instaurou em Old Trafford.

"[O técnico] sabe exatamente o que quer alcançar, tanto como clube, quanto como indivíduos. Dentro do campo ou dentro do clube, ele deixou muito claro desde o início para que soubéssemos das expectativas dentro e fora do clube. Você consegue ver que ele trouxe uma certa alegria e está tudo indo bem", falou o argentino.

Desde a saída de José Mourinho, o United jogou cinco partidas e venceu as cinco. Ele igualou o recorde de Sir Matt Busby, lendário ex-treinador do clube, ao conquistar cinco vitórias nos seus cinco primeiros jogos no comando dos Diabos Vermelhos. Agora Solskjaer mira no Tottenham para conseguir mais uma vitória e, consequentemente, ultrapassar o recorde de um dos maiores ídolos do clube. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Romero analisou os resultados e as performances recentes do United e avaliou que muito se deve ao novo treinador interino.

(Foto: Getty Images)

"Nós tivemos uma ótima sequência. Não apenas os resultados, mas o modo como nós vencemos os jogos também. Marcar cinco gols em uma partida [contra o Cardiff, a primeira de Solskjaer] deu um grande aumento de confiança e foi algo realmente importante. O que estamos mostrando agora, depois de um ótimo Natal, é o único modo correto para um clube desse tamanho e mostra o que podemos fazer. A sequência que tivemos no Natal e no Ano Novo mostram isso claramente", analisou Romero.

Solskjaer é uma lenda do Manchester United. Ele jogou nos Red Devils entre 1996 e 2008 e conquistou diversos títulos. O mais importante e simbólico foi a Champions League de 1998/99, quando marcou o gol do título já nos acréscimos contra o Bayern de Munique. Além disso conquistou seis títulos de campeão da Premier League. No certame inglês, ele jogou 235 partidas, marcou 91 gols e deu 37 assistências.