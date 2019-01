Solskjaer aposta em De Gea como o melhor da história

Goleiro espanhol fez uma partida memorável contra o Tottenham Hotspur e garantiu os três pontos dos Diabos Vermelhos

David De Gea saiu do jogo do Manchester United contra o Tottenham Hotspur como um verdadeiro herói. O arqueiro espanhol esteve implacável e conseguiu parar o feroz ataque dos Spurs que fez um bom jogo, mas não conseguiu vazar o goleiro. A atuação rendeu elogios do treinador Ole Gunnar Solskjaer que apostou no espanhol para se tornar o maior da história, desafiando verdadeiras lendas dos Red Devils.

"Temos o melhor goleiro do mundo. Já tivemos grandes arqueiros e David está dasafiando Edwin [Van der Sar] e Peter [Schmeichel] para ser o melhor da história", falou o treinador norueguês.

Solskjaer destacou que De Gea "tem tudo para conseguir" se tornar o melhor do mundo. No domingo (13), o espanhol fez 11 defesas na partida e só ficou abaixo do jogo contra o Arsenal, no Emirates Stadium, em dezembro de 2017, quando operou 14 defesas e igualou o recorde de intervenções da Premier League que pertencia a Tim Krull, à época no Newcastle e Vito Mannone, à época no Sunderland. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

Além disso, um outro ponto importante para os Red Devils consistiu no fato de Ole Gunnar Solskjaer ter se tornado o treinador com o melhor início de carreira no Manchester United. Desde a saída de José Mourinho, houve seis partidas sob o comando do norueguês, com seis vitórias.

(Foto: Getty Images)

Ele superou o lendário treinador Matt Busby, que era o detentor do recorde, com cinco vitórias nos cinco primeiros jogos. O bom futebol apresentado e os resultados positivos colocam Solskjaer como um postulante a deixar o cargo de técnico interino para batalhar pela efetivação e se tornar o novo treinador integral do time de Old Trafford.

O United está em sexto lugar com 41 pontos, empatado em número de pontos com o Arsenal, que leva a melhor pelo saldo de gols.