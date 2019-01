Solari sai em defesa de Marcelo e Isco: "não são máquinas"

Técnico do Real Madrid destacou a importância do brasileiro para o elenco merengue

À véspera de encarar o Real Sociedad pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, o técnico Solari saiu em defesa de seus jogadores após o empate com o Villarreal em 2 a 2 na última semana.

Com Marcelo e Isco muito criticados pela imprensa e torcedores do Real Madrid, o treinador, apesar de sofrer bastante pressão no cargo, fez questão de proteger o seu elenco.

"Marcelo teve um primeiro semestre muito difícil com três lesões graves, mas ele é muito importante para nós. Já o Isco tem a qualidade de jogar em qualquer lugar no campo, por vezes pode não ser decisivo, mas sua qualidade e passe superam, disse.

Foto: Getty Images

"Agora, o mais importante é recuperar os jogadores e cuidar para que eles não se lesionem. Os jogadores não são máquinas. Enfretamos três competições, tentando colocar toda a energia. Os jogadores fazem todo o tipo de esforços. Por exemplo, Karim é um jogador muito generoso, Carvajal tem um coração enorme, Modric teve 39.4 de febre antes do jogo contra o Villarreal e foi jogar, enquanto Vázquez corre 14 km por jogo", completou.

Ocupando a quarta posição da Liga, o Real Madrid volta a campo neste domingo (6) contra o Real Sociedad, às 15h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.