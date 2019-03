Solari: "Real Madrid tem mais pretendentes que a Julia Roberts"

Solari rejeitou as especulações de que Mourinho poderia estar pronto para um retorno ao Real Madrid

Treinador do Real Madrid, Santiago Solari riu das sugestões de que José Mourinho poderia ser contratado para substituí-lo no Santiago Bernabéu. O português está desempregado desde a demissão do Manchester United, em dezembro, e tem sido ligado a um possível retorno à capital espanhola.

Questionado sobre o interesse do Real em Mourinho durante a entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (04), Solari respondeu aos jornalistas em tom irônico: "Este clube tem e tem mais pretendentes do que Julia Roberts. Parece bastante normal para mim".

As duas derrotas do Real em casa, para o Barcelona, ameaçaram a continuidade de Solari no cargo além de deixarem os torcedores apreensivos sobre novas conquistas nesta temporada.

Zinedine Zidane permaneceu como treinador do Real por três temporadas e, durante este tempo, ergueu três troféus da Champions League. Mas agora, o atual campeão não é considerado o time favorito para o troféu do torneio.

Solari aproveitou para comentar sobre as atuações da equipe nos últimos jogos, antes de insistir que há "caráter" suficiente no elenco para se recuperar rapidamente dos resultados negativos.

​(Foto: Getty Images)

"É uma mistura de coisas. Faz parte do nosso trabalho melhorar o que temos de melhorar. Às vezes a bola acerta a trave e entra e às vezes sai. É verdade que tivemos muitas chances no jogo, menos no último. Temos que especificá-las, isso é futebol”, e seguiu.

"Esses jogadores têm experiência e caráter. Eles têm que ter uma consciência limpa por terem dado tudo e fazendo um bom trabalho, o que não foi o suficiente para vencer. Quando não vencemos, não estamos felizes porque sempre queremos vencer”, disse.

Solari foi contratado provisoriamente para substituir Julen Lopetegui em outubro. Na sequência, foi contrato definitivamente por duas temporadas.