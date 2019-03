Solari ignora rumores de Mourinho no Real Madrid: "sou o técnico e vou dar meu melhor"

O argentino afirmou que é uma honra liderar os Blancos em meio a especulações de que José Mourinho está sendo escalado para substituí-lo

Em meio aos rumores de uma possível demissão neste final de semana, Santiago Solari, técnico do Real Madrid, ressaltou que dará tudo de si para transformar a sorte da equipe.

Com atuações abaixo do esperado, o time espanhol caiu na Champions League 2018-19, após perder para o Ajax por 4 a 1, em pleno Santiago Bernabéu. A derrota agravou a situação do treinador que segundo apurações da Goal poderá ser demitido logo após o duelo deste final de semana contra o Real Valladolid.

Em entrevista coletiva realizada neste sábado (09), Solari foi questionado sobre a saída do cargo e preferiu desconversar sobre o assunto: "Eu te dou a mesma resposta do meu primeiro dia aqui: todos nós estamos passando juntos, e o mais importante para qualquer técnico, qualquer time, é o próximo jogo. É uma honra servir este clube”.

"Essas não são avaliações que tenho que fazer. Sou o técnico e, como todo mundo, tento dar o melhor que tenho. Não é o melhor momento. O objetivo é sempre o próximo jogo, sempre. Há juízos que tenho que aceitar, mas meu trabalho é continuar. Vou dar o meu melhor, como fiz desde o primeiro dia em que vim para cá", contou.

(Foto: Getty Images)

O treinador chegou para a entrevista coletiva com 1h20 de atraso, feito que gerou especulações sobre uma demissão repentina neste sábado (09), ou um possível atrito com os jogadores no vestiario. Questionado sobre o atraso, Solari foi obejtivo: "Coisas que acontecem em particular devem ficar lá”.

Solari ainda afirmou ter sido claro com os jogadores que não tiveram boas atuações conforme os padrões esperados pela comissão técnica e pediu a união do grupo antes da viagem para Valladolid.

"A maioria tem tido boas atuações. Aqueles que não tiveram, eu disse a eles. Na adversidade, você vê o caráter das pessoas: aquele que se levanta, aquele que se esconde, quem está se rebelando, quem não está, quem está feliz ou triste ... Temos que continuar trabalhando para adicionar pontos até o final. A chave é jogar em equipe”, finalizou.