Solari aprendeu a lição do "Pepinazo" de Zidane

O técnico realizou pequenas mudanças no duelo contra o Girona. Um ano antes, o Leganés venceu um Real Madrid “B” no Bernabéu

O Real Madrid está classificado para as semifinais da Copa do Rei depois de dar conta da equipe do Girona nas quartas de final (placar final de 7 a 3). Os Blancos começaram com uma vantagem de 4 a 2 do jogo de ida, e em Montilivi não somente souberam fazer valer este resultado como também ganharam a segunda partida por 3 a 1. Solari aprendeu a lição do vexame contra o Leganés na temporada passada no Santiago Bernabéu para conseguir alcançar a penúltima fase da Copa pela primeira vez desde 2014.

No passado, o Real foi incapaz de se classificar contra a equipe “pepinera” depois de vencer por 1 a 0 no jogo de ida. Para o duelo em Concha Espina, Zinedine Zidane deixou Gareth Bale e Cristiano Ronaldo fora dos relacionados, formando a equipe titular basicamente de jogadores reservas. Acabou pagando caro contra o Leganés, apostando toda a Copa do Rei.

A vitória final por 2 a 1 no coliseu blanco foi histórica para a equipe do sul de Madrid. Um “Pepinazo” que acabou abrindo uma profunda lacuna no Real Madrid a tal ponto que este dia começou a ser o fim da era de Zinedine Zidane no comando.

Seja como for, a questão é que Solari não quis repetir o drama de Montilivi nesta última quinta-feira (31). Apesar da vantagem do jogo de ida e do clima de otimismo que permeia o Real Madrid devido à sua recente recuperação, o técnico argentino soube se prevenir na Copa do Rei. Apenas Luka Modric permaneceu em casa, fora da lista dos relacionados, enquanto havia apenas três mudanças no plantel inicial: Courtois, Regulión e Casemiro. O resto da equipe foi com: Carvajal, Ramos, Varane, Kroos, Lucas Benzema e Vinicius Jr.

A verdade é que Solari acertou em cheio, porque o Girona implantou uma batalha sem descansos. Longe disso. O roteiro poderia ter sido bem diferente se o técnico não tivesse levado tão a sério o jogo de volta das quartas de final. A ameaça de um novo “Pepinazo” foi completamente abortada.