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imago-sport-1083384036.jpgANP
Jeroen van Poppel
Traduzido por

Sofyan Amrabat reage em total surpresa: "Eu não esperava que ele dissesse isso"

Marrocos x Gabão
Marrocos
Africa Cup of Nations Qualification
Ajax
S. Amrabat

Sofyan Amrabat reagiu com surpresa às declarações recentes de Mohamed Ouahbi. O meio-campista do Ajax havia anunciado anteriormente que, por enquanto, não estará mais disponível para Marrocos enquanto Ouahbi for o técnico da seleção.

Ouahbi sugeriu na quinta-feira que a decisão de Amrabat possivelmente tem a ver com seu tempo de jogo limitado na última Copa do Mundo. O meio-campista de trinta anos não se reconhece nem um pouco nisso. “Eu não esperava isso, é um pouco estranho”, reagiu Amrabat à ESPN.

Segundo Amrabat, sua escolha não tem nada a ver com seu papel de reserva na última Copa do Mundo. “Joguei pelo meu país com muito orgulho. É a maior honra que existe. Sejam noventa minutos, vinte, dez ou nem entrar.”

“Quando eu não jogava, sempre estive pronto para os caras. Treinei muito duro, você pode perguntar isso a qualquer um. Nunca exigi mais tempo de jogo e também nunca faria isso. No futebol, você precisa conquistar isso, merecer.”

O meio-campista do Ajax não quer aumentar a questão mais do que o necessário. “Não se trata de mim, mas da equipe. Ele é o treinador, então desejo a ele o melhor. Desejo o melhor para a equipe. Não gosto de jogar lama no ventilador.”

Amrabat também destaca que não houve briga com Ouahbi. Além disso, ele fala de forma elogiosa sobre o concorrente Ayyoub Bouaddi, que o tirou do time de Marrocos. “Ele é um jogador fantástico, um garoto superquerido. Desejo o melhor para ele.”

Por enquanto, Amrabat está totalmente focado no Ajax, onde assinou contrato no fim da janela de transferências. Ele está entusiasmado com o diretor técnico Jordi Cruijff. “Acho que ele já mostrou isso na prática. Claro que ainda é preciso ver onde estaremos no fim da temporada, mas acho que ele montou uma equipe muito forte, com uma comissão muito boa. Um grande elogio para ele.”

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