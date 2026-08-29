O Ajax vai quase certamente fechar com Sofyan Amrabat, mas, segundo o Algemeen Dagblad, ele inicialmente queria voltar ao Real Betis. O marroquino não estava disposto a esperar até o último dia da janela de transferências, rescindiu seu contrato com o Fenerbahçe e escolheu o Ajax. Matteo Moretto escreve que também havia interesse sério do Atlético de Madrid.

Fabrizio Romano trouxe a notícia de que Amrabat rescindiu seu contrato com o Fenerbahçe, embora, segundo o De Telegraaf, isso ainda não tenha acontecido. Já existe, porém, um acordo verbal. Assim, tudo indica que o volante de Huizen em breve estará em ação na Johan Cruijff ArenA.

Segundo o Algemeen Dagblad, Amrabat também poderia ter escolhido propostas lucrativas do Oriente Médio, mas na verdade queria voltar a Sevilha. O técnico do Betis, Manuel Pellegrini, queria muito contar com Amrabat, mas, por causa de ‘dificuldades’ no clube e do desejo do jogador de não esperar até o último momento, não haverá uma nova parceria.

Quando ficou claro que o Betis não era mais uma opção, ele rescindiu seu contrato com o Fenerbahçe para viabilizar sua transferência sem custos para Amsterdã.

Segundo Moretto, o Atlético também estava de olho em Amrabat. “Nos últimos dias, um clube espanhol, especificamente o Atlético de Madrid, teve contatos importantes sobre o meio-campista marroquino, mas nas últimas horas o Ajax acelerou as negociações para fechar o acordo.”

Assim, o técnico Míchel Sánchez está prestes a receber no campo de treinamento o volante que desejava. Até aqui, o espanhol vinha optando principalmente por Youri Regeer na posição de ‘camisa 6’.

Amrabat despontou na Holanda pelo FC Utrecht e se desenvolveu, passando por Feyenoord, Club Brugge, Fiorentina, Manchester United, Fenerbahçe e Betis, até se tornar um jogador de renome internacional. Na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, ele foi peça crucial da equipe que se tornou o primeiro país africano da história a chegar à semifinal de uma Copa do Mundo.