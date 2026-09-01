Nordin Amrabat se junta de imediato ao FC Utrecht, informou o clube da Eredivisie nesta terça-feira. O atacante de 39 anos já treinava havia duas semanas com o elenco de Anthony Correia e agora está apto a atuar nas partidas.

O FC Utrecht está extremamente feliz com a chegada do veterano, como fica claro no comunicado no site do clube. "Nordin Amrabat tem um currículo de dar água na boca. À lista com, entre outros, PSV, Galatasaray, Málaga e Watford, agora também se acrescenta o FC Utrecht."

Amrabat estava livre no mercado após sua saída do marroquino Wydad AC. "Em conversa com seu irmão e ex-meio-campista do FC Utrecht Sofyan Amrabat, ele discutiu suas opções. Seu irmão ligou para o diretor técnico Jordy Zuidam, após o que Amrabat treinou por duas semanas com o elenco."

"Estou orgulhoso de fazer parte do FC Utrecht. Já joguei aqui outras vezes, mas agora pela Bunnikside, com esse escudo no peito, isso é algo especial", vibra o novo reforço do décimo sétimo colocado da Vriendenloterij Eredivisie.

Amrabat prossegue: "Meu irmão fez toda a base aqui, então temos uma ligação muito forte com o FC Utrecht. A família está feliz por poder voltar à Galgenwaard nos fins de semana. Esta é uma bela cereja do bolo."

Em nível internacional, Amrabat leva uma riqueza de experiência para Utrecht. O atacante disputou 64 partidas pela seleção de Marrocos e marcou sete gols. Ele representou os Leões do Atlas, entre outros torneios, na Copa do Mundo de 2018.

Amrabat precisa tirar o FC Utrecht da má fase. O time da parte de baixo da tabela somou apenas um ponto nas quatro primeiras partidas e foi atropelado por 6 a 1 pelo PSV no domingo.