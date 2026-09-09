Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, tentou colocar um ponto final na polêmica levantada nos últimos tempos sobre o futuro do atacante argentino Julián Álvarez, afirmando que o assunto do jogador está encerrado dentro do clube, apesar de admitir estar afetado pelos acontecimentos recentes.

Álvarez pediu publicamente a transferência para o Barcelona durante a última janela de transferências de verão, mas o Atlético de Madrid recusou a proposta do Barça e insistiu na permanência do atacante argentino, que tem contrato até 2030.

Cerezo declarou, em falas destacadas pelo jornal espanhol "Sport", horas antes do confronto com o Liverpool pela Liga dos Campeões da Europa: "Vejo Álvarez bem, mas a verdade é que ele está sofrendo após o que aconteceu nos últimos tempos, e isso é algo que preocupa".

E acrescentou: "Acredito que sua recuperação está indo bem, e quando o treinador achar que o momento é adequado, ele voltará a jogar. O caso de Julián está encerrado".

Álvarez não atuou como titular em nenhuma partida do Atlético de Madrid desde o início da atual temporada, limitando-se a entrar como reserva diante de Villarreal e Athletic Bilbao no Campeonato Espanhol, enquanto ainda aguarda seu primeiro gol.

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Mensagem antes do duelo em Anfield

As declarações de Cerezo chegam horas antes de o Atlético de Madrid disputar sua primeira partida na nova edição da Liga dos Campeões da Europa, quando visita o Liverpool no estádio "Anfield".

O presidente do Atlético afirmou: "Jogamos contra eles muitas vezes, e sempre tivemos boas sensações aqui. Vencemos, perdemos e empatamos, mas sempre entramos com o objetivo de conquistar a vitória, e espero que possamos vencer para começar bem a Liga dos Campeões da Europa".

O sonho da final em casa

O Atlético disputa a atual edição da Liga dos Campeões com uma motivação adicional, já que o estádio "Metropolitano" sediará a partida final.

Cerezo comentou sobre isso dizendo: "Estamos felizes e orgulhosos por realizar a final em nosso estádio, e isso nos obriga a tentar vencer tudo para chegar a essa final".

O presidente do Atlético também falou sobre Marcos Llorente, um dos jogadores de maior destaque da equipe em suas visitas anteriores a "Anfield", tendo marcado 4 gols no estádio do Liverpool.

E disse: "Tomara que sim. Vejo ele muito bem e passando por uma fase excelente, e é possível que faça isso, por que não?".

Ao final de suas declarações, Cerezo abordou a realidade da competição no futebol espanhol e a diferença entre Real Madrid, Barcelona e os demais clubes, dizendo: "A diferença para os grandes sempre existe, mas o que queremos é vencer onde quer que joguemos".