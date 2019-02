Sobrevivente de incêndio no Ninho do Urubu acorda após ficar sem sedação, informa boletim

Jhonata Ventura de 15 anos é um dos sobreviventes que foi hospitalizado em estado grave, com 30% de seu corpo queimado

Jhonata Ventura é um dos adolescentes que foram vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, porém, felizmente o jovem de 15 anos sobreviveu e estava em estado grave no hospital.

Nesta terça-feira (12), Jhonata apresentou mais uma evolução em seu quadro. O menino que sofreu queimaduras em 30% de seu corpo acordou pela primeira vez quatro dias após a tragédia que matou 10 jovens jogadores da base do Flamengo.

O boletim médico encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde afirma que o jovem está sem sedação e atendendo aos comandos simples ao exame clínico. Ele também recebeu um banho nas queimaduras mais profundas e curativos, mostrando melhora de algumas lesões.

Jhonata segue no Centro de Terapia Intensiva de Queimaduras do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"O paciente Jhonata Cruz Ventura encontra-se no momento sem sedação, acordado e atendendo a comandos simples ao exame clínico. Apresenta melhora evolutiva dos parâmetros ventilatórios e estabilidade hemodinâmica. Foi submetido na manhã de hoje a mais um banho das queimaduras mais profundas e curativos, mostrando melhora de algumas lesões. Segue aos cuidados de terapia intensiva no CTQ", diz o boletim.

Além de Jhonata, Francisco Dyogo é outro dos três garotos feridos que segue hospitalizado, e vem apresentando melhoras em seu quadro. Ele ainda sente dores ao respirar, por isso segue no CTI. Mas há chances de ele sair para o quarto nesta quarta-feira (13).

Na última segunda-feira (11), Francisco recebeu a visita de diversos jogadores profissionais do Flamengo, como Vitinho, Henrique Dourado, Diego, Diego Alves, Rodinei, Renê, César e Berrío.

Já Cauan Emanuel, outro ferido no incêndio, recebeu alta médica e deixou o hospital na última segunda-feira. Ele foi o primeiro entre os três feridos a voltar para casa.