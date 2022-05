Sob pressão: sequência de jogos em casa ditará o futuro de Paulo Sousa no Flamengo

Depois de mais um jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo inicia a semana de olho na Copa Libertadores. Nesta terça-feira (17), o time de Paulo Sousa encara o Universidad Católica, no Maracanã. O retorno ao estádio marcará uma sequência de jogos em casa, fundamentais para ditar o futuro do técnico no comando da equipe.

Mesmo com o início ruim no Brasileirão - o Flamengo tem apenas uma vitória em seis jogos e ocupa a 16ª posição na tabela - a diretoria tem dado respaldo ao trabalho de Paulo Sousa e vê a sequência em casa como grande chance do ponto de virada.

Segundo soube a GOAL, no entanto, a pressão interna aumentou bastante nos últimos dias, especialmente depois da derrota para o Botafogo e se agravou após o empate com o Ceará, no último sábado (14), no Castelão.

No entendimento de alguns pares de Rodolfo Landim, o trabalho não mostra evolução, eles acreditma que dificilmente o time engatará sobre o comando do técnico. O presidente mantém a postura e garantiu a permanência do treinador após o jogo no Castelão, mas sabe que a partir de agora tudo vai depender dos resultados.

Por outro lado, a saída de Paulo Sousa não é algo tão simples. O técnico chegou com carta branca e o clube desfez boa parte de sua comissão técnica. Logo, não há um auxiliar da casa e Fábio Mathias, que dirigiu o time no início do Campeonato Carioca, deixou o clube recentemente para acertar com o Red Bull Bragantino.

A crise em ebulição expoõe também o momento mais delicado de Rodolfo Landim desde que chegou à presidência. Além dos questionamentos internos, o mandatário virou alvo de protesto das arquibancadas. A situação causou desconforto grande e o clube chegou a soltar uma nota oficial repudiando os xingamentos que vieram dos torcedores durante a partida contra o Altos, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (11), em Volta Redonda.

Nesta terça-feira, o Maracanã promete aumentar o tom dos protestos contra Landim, Marcos Braz e Paulo Sousa. O trio sabe que apenas uma sequência de vitórias será capaz de aliviar a pressão e dar condições para que o trabalho siga. Além do Universidad Católica, o Flamengo encara Goiás, Sporting Cristal, Fluminense e Fortaleza, todos em casa.