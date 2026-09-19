O Real Madrid conquistou o título da Copa Intercontinental Sub-20 após vencer o Santiago Wanderers, do Chile, por 3 a 1, na partida final disputada no estádio Santiago Bernabéu, diante de um público que superou os 50 mil torcedores.

Daniel Yáñez abriu o placar para o Real Madrid de falta direta pouco depois dos primeiros 30 minutos, antes de Cristián Silva empatar para o time chileno após o intervalo. Fran Santamaría, porém, recolocou a equipe espanhola em vantagem aos 81 minutos, e Roberto Martín selou o título com o terceiro gol nos acréscimos.

O Santiago Wanderers disputou a maior parte da partida com desfalques, depois que Alexander Dubó foi expulso aos 25 minutos por uma entrada violenta sobre Yáñez, antes de os cartões vermelhos se sucederem posteriormente, reduzindo o número de jogadores do time chileno a 8 em determinado momento do confronto.

O Real Madrid havia chegado à final na condição de campeão da UEFA Youth League, após sua equipe Juvenil A superar o Club Brugge nos pênaltis por 4 a 2, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, enquanto o Santiago Wanderers se classificou como campeão da Copa Libertadores Sub-20.

A partida contou com a participação de Sergio Martínez, recém-chegado do Racing Santander, como titular antes de ser substituído no segundo tempo, enquanto Yáñez comandou o ataque do Real Madrid ao lado de Ciria, que despertou interesse durante o período de preparação da equipe principal para a nova temporada.

O Santiago Bernabéu é o primeiro estádio europeu a receber o torneio, que é disputado há 5 anos, enquanto a partida teve a presença de Florentino Pérez e José Mourinho, além de mais de 50 mil torcedores, com o Real Madrid acrescentando um novo título ao histórico de sua academia e confirmando a presença de sua equipe de base no cenário internacional.