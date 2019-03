Só pé esquerdo? Messi responde, em campo, crítica de Pelé por 'ponto fraco'

Nesta quarta-feira (13), o argentino voltou a fazer um golaço com a destra; na atual temporada, já foram cinco tentos desta forma

Em dezembro de 2018, Edson Arantes do Nascimento deu uma declaração polêmica em entrevista à Folha de . Ao ser perguntado sobre as comparações que fazem entre Pelé e Messi, o Atleta do Século XX disse o seguinte:

"Como pode fazer comparação de um cara que cabeceia bem, chuta com a esquerda, chuta com a direita, com outro que só chuta com uma perna, só tem uma habilidade, não cabeceia bem? Como pode comparar? Para comparar com o Pelé tinha de ser alguém que chutasse bem com a esquerda, chutasse bem com a direita, fizesse gol de cabeça”.

A declaração não caiu bem na , especialmente na Catalunha, e a cada gol feito por Lionel Messi com o pé direito volta e meia surge uma ironia em relação a Pelé. Nesta quarta-feira (13) não foi diferente. Em mais uma exibição espetacular pelo , o argentino foi o grande protagonista nos 5 a 1 sobre o , que levou os catalães às quartas de final da . Foram duas assistências e o mesmo número de gols, o mais bonito deles justamente com a chuteira destra.

Messi recebeu belo passe de Sergio Busquets pelo meio e, sozinho, disparou na direção dos zagueiros Denayer e Marcelo. Fez que ia para o lado esquerdo, mas cortou para o lado oposto, deixando o brasileiro no chão antes de finalizar rasteiro com o pé direito. O goleiro Gorgelin ainda conseguiu tocar na bola, que entrou devagarinho em suas redes. Golaço!

Messi, segundos antes do golaço sobre o Lyon

Messi 2018-19 Pé direito Pé esquerdo Cabeça Gols 5 31 0

Desde a declaração feita pelo homem de Três Corações, o pé direito de Lionel foi responsável por três bolas nas redes. Contra o , um toque seco em velocidade; diante do , com a parte interna da chuteira acertou o ângulo e o já citado tento contra o Lyon. Qualidade acima de qualquer dúvida na finalização. Considerando toda a temporada, cinco dos 36 tentos anotados por Messi foram com a perna direita. É o seu maior número desde 2014-15 (foram 17), justamente quando o Barcelona levantou pela última vez o título da Champions League.

Messi é bem melhor com a canhota, e também não fez nenhum gol de cabeça nesta temporada 2018-19. Mas já decidiu título europeu voando para testar para o fundo das redes, há exatos dez anos na final contra o . Pelé exagerou em sua resposta, mas de fato o argentino não divide tanto no somatório das valências anatômicas que rematam a bola quanto o brasileiro, por exemplo, ou até mesmo como Cristiano Ronaldo. Só que não lhe falta nenhuma qualidade para finalizar de outras formas quando o repertório lhe pede.

No futebol, o que decide são gols. E se você fez eles com o pé direito, esquerdo, cabeça, barriga e outras formas que não seja de mão, é o que menos importa no final das contas.