Sneijder e Van der Vaart têm certeza: “Aquele país usou doping contra a seleção holandesa”

Wesley Sneijder e Rafael van der Vaart têm certeza. A Rússia usou doping no Euro de 2008, afirmam os dois ex-jogadores da seleção nacional no podcast “Wes & Raf” da Ziggo Sport.
A Holanda foi colocada no mesmo grupo da Itália, França e Romênia no Euro 2008. Aparentemente, um grupo muito difícil, mas a seleção holandesa surpreendeu a todos.
Sob o comando do técnico Marco van Basten, todas as três seleções foram derrotadas. Contra a França, a vitória foi por 4 a 1.
Nas quartas de final, a Rússia era o adversário. Roman Pavlyuchenko abriu o placar para os russos aos 60 minutos, mas um gol de Ruud van Nistelrooij no final da partida levou o jogo para a prorrogação.
Segundo Van der Vaart, foi nesse momento que o uso de doping ficou evidente. “É só rever aquele jogo. Estava fazendo quarenta graus em Basileia. Estávamos completamente exaustos.”
“A prorrogação começa e eles estão como novos”, continua Van der Vaart. “Conhecemos as histórias de doping da Rússia. Aquele Arshavin começou a correr como se fosse novo.”
Sneijder concorda com a cabeça e acrescenta: “Foi realmente anormal o que aconteceu de repente naquela prorrogação. E foi uma pena ainda maior, porque a gente realmente tinha a sensação de que ia ganhar aquele torneio.”
No fim das contas, a Rússia venceu a partida na prorrogação por 1 a 3. Gols de Dmitriy Torbinskiy e Andrei Arshavin acabaram com as esperanças da Holanda.