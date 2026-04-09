Slott justifica a exclusão de Salah contra o Paris: queríamos nos manter vivos

O técnico holandês do Liverpool, Arne Slot, justificou a exclusão do craque dos Reds, Mohamed Salah, da partida contra o Paris Saint-Germain, na quarta-feira passada, pela Liga dos Campeões.

Salah não participou da partida contra o Paris e permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos, apesar da derrota do Liverpool por 2 a 0 no Parque dos Príncipes, na partida de ida das quartas de final da competição europeia.

A partida de volta está marcada para o próximo terça-feira, no estádio Anfield, para definir quem se classifica para as semifinais e enfrentará o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid.

Sobre a ausência de Salah durante toda a partida, Slott disse: “Queríamos nos manter vivos” na partida de ida.

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E acrescentou, segundo o jornal “Liverpool Echo”: “A ideia de manter o placar (2 a 0) até a próxima semana no Anfield superou a necessidade de voltar ao jogo em si, já que a equipe de Luis Enrique dominou o jogo”.

E continuou: “Na parte final da partida, tratava-se mais de nos mantermos vivos do que de termos uma chance de marcar”.

Ele observou: “Ninguém sabe, pois na temporada passada (na partida de ida contra o Paris) marcamos um gol a cinco minutos do fim da partida com Harvey Elliott, quando Mo saiu.”

E continuou: “Defendemos por 20 a 25 minutos dentro da área, e acho que é melhor poupar a energia de Salah para os próximos jogos nas próximas semanas”.

E acrescentou: “Você acha que pode ter um desempenho melhor se pressionar com força e forçá-los a cometer erros. Mas ficamos na defensiva durante a maior parte do jogo”.

E completou: “Tentamos encontrar maneiras de garantir que suas habilidades não se manifestem de forma significativa, mas é realmente difícil fazer isso contra esse time”.

Sobre a decisão de jogar com cinco defensores pela primeira vez contra o Liverpool, Slott explicou: “Eles têm velocidade em todas as partes do campo, uma velocidade incrível.”

E continuou: “Ashraf Hakimi e Nuno Mendes representam uma ameaça incrível, independentemente de todos os outros jogadores; por isso, colocamos (Jeremy) Frimpong e (Milos) Kirkes (como laterais avançados). Essa foi a lógica por trás disso.”

E concluiu: “Dessa forma, achei que poderíamos tentar pressioná-los com força e intensidade. Normalmente, jogadores como Milos e Jeremy são mais capazes de fazer isso do que os alas clássicos.”

Vale lembrar que a Liga dos Campeões é a única competição que resta ao Liverpool, já que o time está fora da disputa pelo título da Premier League, perdeu a Copa da Liga e foi eliminado da Copa da FA nas quartas de final.



