Sjoerd Mossou já não conta com Wout Weghorst e indica um substituto melhor para a seleção holandesa: “Dez vezes melhor”

No podcastde futebol do AD desta sexta-feira, Sjoerd Mossou critica o desempenho de Wout Weghorst. O jornalista parece achar surpreendente que o atacante do Ajax seja considerado uma opção séria para a Copa do Mundo.

Weghorst, de 33 anos, parece já ser quase uma certeza na seleção para a Copa do Mundo do técnico Ronald Koeman como reserva. Mossou observou Weghorst mais de perto na partida contra o NAC Breda (vitória por 2 a 0) e não ficou nada impressionado.

Por fazer parte da mídia esportiva, Mossou gostaria de ver Weghorst na Copa do Mundo no próximo verão, mas, do ponto de vista técnico, ele tem suas dúvidas.

“Se você observar o Weghorst nesta temporada... Isso não pode acontecer na seleção holandesa, não é? Falando sério. Sei que o Koeman é leal aos seus jogadores e que o Weghorst vai como reserva. Ele é um motor nos treinos, eu sei de tudo isso.”

“Mas de um atacante da seleção holandesa, que vai para uma Copa do Mundo, você pode esperar um pouco mais de qualidade”, questiona Mossou em voz alta.

Mossou destaca que, contra o NAC, Weghorst teve dois meio-campistas como adversários diretos. “Os dois o dominaram sem esforço. Contra o décimo sétimo colocado da Eredivisie, ele quase não fez nada de bom. Na verdade, isso vem acontecendo a temporada toda.”

Mossou vê, de qualquer forma, um substituto muito melhor na seleção holandesa. “Quem é melhor no cabeceio ofensivo, Virgil van Dijk ou Wout Weghorst? Se você quer um cabeceador na frente durante a fase final, Virgil van Dijk é dez vezes melhor do que Wout Weghorst. Temos zagueiros centrais de sobra, então sempre dá para encontrar alguém para ficar na defesa. Sinceramente, também não vejo isso nessa função nos minutos finais.”