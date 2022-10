A situação dos lesionados do Flamengo a uma semana da final da Libertadores

Flamengo faz a final da Libertadores contra o Athletico-PR no dia 29 de outubro

Depois de conquistar o título da Copa do Brasil, o Flamengo volta às atenções para a final da Copa Libertadores, no dia 29 de outubro, em Guayaquil, diante do Athletico-PR, e trabalha para recuperar fisicamente alguns jogadores, como Arturo Vidal e Thiago Maia.

A dupla deixou o gramado do Maracanã antes do final do jogo diante do Corinthians com problemas. O chileno teve um trauma na perna direita e, "por causa do aumento do volume líquido interno", teve que passar por uma drenagem para poder fazer tratamento.

Apesar de certa preocupação com Vidal, a comissão técnica confia que o jogador estará normalmente à disposição para a final da Copa Libertadores. O jogador ficará de fora da partida contra o América-MG, neste domingo, e possivelmente contra o Santos, na próxima terça-feira.

O caso de Thiago Maia é mais tranquilo. O volante teve uma inflamação no joelho direito e iniciou o tratamento. Vale ressaltar que o jogador não teve lesão diagnosticada. O volante também não estará em campo diante do América-MG, no domingo.

O atacante Pedro, que também foi substituído durante o jogo da última quarta, não causa nenhuma preocupação. O jogador teve apenas um mal-estar e, por isso, acabou deixando a partida mais cedo.

Para o confronto contra o América-MG, Dorival Júnior optou por deixar todos os jogadores que iniciaram a partida contra o Corinthians de fora. Nem mesmo o goleiro Santos, que vinha sendo escalado no time "B", viaja com a equipe. Diego Alves assume o gol contra o clube mineiro.

A provável escalação do Flamengo é: Diego Alves, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Matheus França.

Guillermo Varela e Erick Pulgar também estão fora. O uruguaio sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e não foi relacionado. Já o volante chileno ficou de fora por opção do técnico Dorival Júnior.