Aquece com o grupo, mas treina separado. Confira a rotina de Neymar em meio a novela

Atacante treinar em dois períodos, mas não participa de atividades táticas

Com o futuro indefinido, Neymar segue treinando separado do elenco no . O clube, pensando no bem-estar da equipe, teria tomado essa decisão enquanto as negociações com e não são encerradas.

O brasileiro, neste sábado (17), apareceu no campo para realizar aquecimento junto aos companheiros de equipe, mas segue sem participar de atividades técnicas comandadas por Thomas Tuchel.

Foi a primeira vez que Neymar integrou uma atividade com o restante do elenco nesta semana. A última vez havia sido no dia 10 de agosto. Apesar da situação, o atacante brincou com Mbappé e conversou bastante com Thiago Silva.

Durante a semana, Neymar - que foi convocado por Tite - treinou em dois períodos no PSG, mas sem ir ao campo. O jogador realizou trabalhos na academia e atividades físicas acompanhando pelo preparador Ricardo Rosa.

A janela de negociações na Europa se encerra no dia 2 de setembro e se as negociações se arrastarem até lá, a tendência é que o atacante siga se preparado isolado da equipe.