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Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Simeone: Sinceramente, estou preocupado. E temos um jogador importante

Manchester City x Atlético de Madrid
Manchester City
Atlético de Madrid
Amistosos de clubes
England
Espanha

Como?

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, demonstrou grande preocupação com a proximidade do início da nova temporada diante da ausência de 10 jogadores que disputaram a final e a semifinal da Copa do Mundo por suas seleções, afirmando que sua equipe ainda não conseguiu treinar em conjunto como um grupo completo a apenas 9 dias do início da competição, após a derrota dos Colchoneros para o Manchester City no encerramento de sua turnê asiática.

Na coletiva de imprensa realizada após a partida, Simeone explicou que os jogadores convocados por suas seleções estão usufruindo de suas férias merecidas depois da participação no Mundial, mas manifestou seu receio quanto à falta de prontidão da equipe.

Com um tom sério, ele disse: "Sinceramente, estou preocupado porque faltam apenas 9 dias para a competição. E ainda não conseguimos treinar juntos como um grupo, nem sequer jogar como uma equipe. Certamente vamos enfrentar algumas dificuldades, e temos que nos preparar para elas agora."

Apesar da derrota, a partida trouxe um lampejo de esperança representado pela boa atuação do jovem jogador do Atlético, Jorge Domínguez, que marcou seu primeiro gol pela equipe principal, o que levou Simeone a elogiá-lo de forma notável, afirmando que o jogador oriundo das categorias de base é capaz de dar uma contribuição real à equipe.

Sobre o futuro de Domínguez com a equipe principal, o técnico argentino disse: "Sabemos que ele é um jogador importante e que é capaz de nos ajudar. Para mim, não existe idade máxima para os jogadores de futebol. Se não tiverem a capacidade de provar seu valor, não estarão no time. E se ele continuar nesse ritmo, é evidente que temos um jogador importante em desenvolvimento."

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Simeone acrescentou: "Temos que apoiá-lo, não ter pressa em utilizá-lo, protegê-lo, e vamos cuidar dele porque é um jovem capaz de nos ajudar", em clara referência à sua intenção de contar com o jovem talento durante a próxima temporada.

O treinador argentino também comentou sobre a nova contratação, Kang In Lee, ressaltando que o jogador coreano precisa de tempo para se adaptar, apesar de ter participado por alguns minutos da partida.

 Ele disse: "Ele encontrará gradualmente o ritmo de jogo de que precisa e de que a equipe precisa, e certamente precisaremos do tempo de adaptação pelo qual passam todos os jogadores de futebol, especialmente do ponto de vista físico."

Sobre a posição que Kang In Lee ocupará, Simeone demonstrou clara flexibilidade tática, afirmando: "Não sei, porque ele pode jogar pela ponta direita, ou como ponta esquerda por dentro, ou como meia esquerda, ou como meia atacante. É um jogador de futebol que se adapta a diferentes sistemas graças às suas características, e vamos tentar colocá-lo na posição que acreditarmos que beneficiará a equipe."

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