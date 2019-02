Simeone envia mensagem aos críticos de Morata

Contratado para ser um dos principais jogadores do elenco espanhol, Morata recebeu críticas por parte dos torcedores

Recém-chegado ao Atlético de Madrid, Alvaro Morata já ganhou um “defensor” no elenco, o treinador Diego Simeone. Em entrevista coletiva, neste sábado (02), o técnico rebateu as críticas que o jogador vem recebendo desde que deixou o Chelsea para jogar na capital espanhola.

Sucinto e objetivo, Simeone respondeu: “O importante é o que Morata representa para a nossa equipe”.

Simeone aproveitou para comentar a importância do atleta no elenco espanhol. Com mais um jogador para o setor ofensivo, o treinado terá à disposição Griezmann, Costa, Kalinic e Morata: “Morata é um jogador importante para nós, dos quatro atacantes que temos até o final da temporada e ele é compatível com Griezmann, Costa e Kalinic. Ele abre possibilidades para termos um finalizador de área. Costa é mais poder, Kalinic mais posicional, Griezmann joga mais confortável com um ponto e Morata pode ser definido como um finalizador”.