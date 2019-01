Simeone avisa: "Até o fim do mercado, não ficaremos calmos"

Técnico do Atlético de Madrid falou sobre os rumores que apontam a saída de Godín para a Inter de Milão

Com a janela de transferências aberta, o Atlético de Madrid, sem dúvida, é a equipe que mais vem sofrendo com o interesse de outros clubes em seus jogadores. Com Lucas Hernández e Diego Godín ligados ao Bayern de Munique e Inter de Milão, respectivamente, Diego Simeone se mostrou preocupado e fez um alerta antes do duelo contra o Sevilla, no domingo (6).

"Essas coisas estão acontecendo ao longo dos anos. Os jogadores são alvos porque são muito bons. Godín e Atlético vão precisar buscar as melhores formas para ambas as partes. O clube sabe o que eu penso e o jogador também. Eles vão decidir o mais conveniente", disse.



Foto: Getty Images

"Sabemos que, até que o mercado termine, não ficaremos calmos. Há sempre a possibilidade de outras equipes, com grandes estruturas, como o Bayern de Munique, possam querer tê-los. Lucas é um grande jogador e precisamos dele", completou. Escolha dos editores Mercado: Chelsea recua e não deve tentar contratação de Higuaín em janeiro

"Feliz Ano Novo!" - Neymar, CR7 e como os demais craques celebraram a chegada de 2019

Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Segundo colocado da Liga com 34 pontos e a três do líder Barcelona, o Atleti entra em campo neste domingo (6), às 13h15 (de Brasília), pela 18ª rodada.