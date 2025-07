Shows de Ozuna e Bad Gyal, 200 convidados e nada de Nico Williams: a festa do aniversário de 18 anos de Lamine Yamal

Celebração reuniu centenas de pessoas e performances ao vivo, mas sem a presença de um amigo próximo

O QUE ACONTECEU?

Lamine Yamal completou 18 anos, neste domingo, 13 de julho. Com a maioridade, ele poderá assinar o contrato milionário com o Barcelona que já está pronto há algum tempo. Além disso, o jovem vai herdar a lendária camisa 10 do clube — usada por ninguém menos que Lionel Messi, dono de oito Bolas de Ouro.

O CONTEXTO

Antes de tudo isso, foi hora de comemorar. Yamal dividiu sua festa em dois momentos. Primeiro, um jantar íntimo com 20 familiares e amigos no restaurante La Cúpula, em Garraf, comarca da Catalunha. À noite, a celebração tomou outra dimensão.

VOCÊ SABIA?

A segunda parte da festa aconteceu em uma propriedade particular, em Olivella. Por causa da chuva, houve um pequeno atraso, mas a festa reuniu cerca de 200 convidados. Entre eles, estavam colegas do Barcelona como Raphinha, Lewandowski, Pau Victor, Pau Cubarsí e Marc Casadó.

SAIBA MAIS

Jogadores da seleção espanhola também foram convidados — mas Nico Williams, amigo próximo, não apareceu. Influenciadores e artistas famosos marcaram presença, com apresentações ao vivo de Quevedo, Ozuna e Bad Gyal

O QUE VEM POR AÍ PARA YAMAL?

Como manda a tradição, Yamal cortou o bolo e soprou as velas à meia-noite. Depois de um verão europeu de férias e comemorações, o craque agora se prepara para a temporada 2025/26, em que terá pela frente desafios importantes com o Barça e a chance de brilhar na Copa do Mundo com a Espanha.