Sheffield United x Sunderland: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final dos playoffs da Championship 2024/25, a segunda divisão do Campeonato Inglês

Conhecido como o jogo mais valioso do futebol mundial, times decidem quem fica com a última vaga na elite inglesa

Sheffield United e Sunderland entram em campo neste sábado (24), às 11h (horário de Brasília), em confronto válido pela final dos playoffs da Championship 2024/25, a segunda divisão do Campeonato Inglês. A partida acontece no Estádio de Wembley, em Londres, e possui transmissão ao vivo da ESPN 3 e do Disney+ (veja a programação completa de futebol aqui).

Tentando retornar à Premier League de forma imediata, o Sheffield United garantiu uma vaga nos playoffs ao terminar na terceira posição. Na sequência, os Blades chegaram à decisão eliminando o Bristol City nas semifinais, por um categórico 6 a 0 no agregado.

Já o Sunderland esteve pela última vez na elite inglesa na temporada 2016/17. Deste modo, os Black Cats apostam todas as suas fichas no acesso para encerrar seu calvário. Quarto colocado da classificação, o time precisou da prorrogação para bater o Coventry nas semifinais por 3 a 2 no agregado.

Por todas as injeções financeiras e direitos de transmissão que um clube que joga a Premier League recebe, este duelo é conhecido como o jogo mais valioso do futebol mundial. Isso porque quem subir deve ter um acréscimo de pelo menos £220 milhões em seu caixa.

Em caso de empate no tempo normal, o jogo vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, o duelo será decidido nos pênaltis.

Prováveis escalações

Sheffield United: Cooper; Choudhury, Ahmedhodzic, Robinson, Burrows; O'Hare, Peck, Vinicius Souza, Hamer; Cannon, Moore. Técnico: Chris Wilder

Sunderland: Patterson; Hume, Ballard, O'Nien, Cirkin; Roberts, Neil, Jobe Bellingham, Le Fée; Mayenda, Isidor. Técnico: Régis Le Bris

Desfalques

Sheffield United

Arblaster (lesão no joelho) está fora. Com um problema na virilha, Norrington-Davies é dúvida.

Sunderland

No departamento médico, Alese, Poveda e Danns estão indisponíveis. Com uma lesão muscular, Mundle tem presença incerta. Se recuperando de um problema na panturrilha, Roberts deve estar apto.

Quando é?