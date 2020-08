Shakhtar x Basel: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Nesta terça-feira (11), ucranianos e suíços duelam por uma vaga nas semifinais da Liga Europa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Liga Europa está de volta ! Na terça-feira (11), às 16h (de Brasília), a bola rola para x pelas quartas de final da competição. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN . Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Shakhtar x Basel DATA Terça-feira, 11 de agosto de 2020 LOCAL Veltins-Arena - Gelsenkirchen, ALE HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Torcedores do Basel / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SHAKHTAR

O time vai a campo com sua legião de brasileiro comandado pelo grande artilheiro Júnior Moraes : o atacante brasileiro naturalizado ucraniano já tem 22 gols na temporada e quer continuar marcando. Para isso, contará com a ajuda de atletas como Taison, Marlos e Alan Patrick, já conhecidos no Brasil.

O Shakthar já tem um título da competição, conquistado em 2008-09. Se vencer o Basel nesta terça-feira, pode se classificar para jogar as semifinais, o que não consegue fazer desde 2015-16 - mesmo tendo alcançado por uma vez a fase mata-mata da Liga dos Campeões neste período.

Provável escalação do Shakthar: Pyatov; Dodô, Matvyenko, Krivtsov e Bolbat; Marcos Antonio e Stepanenko; Marlos, Alan Patrick e Taison; Junior Moraes.

BASEL

Já o Basel, outra figurinha tarimbada nas competições europeias, também conta com um atacante brasileiro como seu principal goleador no momento: trata-se de Arthur Cabral, ex-Palmeiras e Ceará , que vem fazendo grande temporada pelo time da em seu primeiro ano na Europa - e foi recém-contratado em definitivo pela equipe.

Ainda que nunca tenha saído campeão da , o Basel já chegou duas vezes às quartas de final - não contando a edição atual - e outra nas semifinais, sua melhor participação, em 2012-13. Em 2017-18, participou das oitavas da Liga dos Campeões, mas foi eliminado pelo .

Provável escalação do Basel: Nicolic; Widmer, Werff, Alderete e Petretta; Xhaka, Frei, Campo, Stocker e Pululu; Arthur Cabral.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SHAKHTAR

JOGO CAMPEONATO DATA Shakhtar 2 x 0 Veres Rivne-UCR Amistoso 29 de julho de 2020 Shakhtar 3 x 0 -ALE Liga Europa 05 de agosto de 2020

BASEL