Shakhtar pede volta de Marquinhos Cipriano do Cruzeiro para vendê-lo ao Sion

Ucranianos têm proposta de 1,5 milhão de euros para negociação do atacante brasileiro. Jogador se baseia em designação da Fifa para jogar no Cruzeiro

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, notificou Fifa, Cruzeiro e Marquinhos Cipriano nesta quinta-feira (28). O documento pede o retorno imediato do jogador ao clube. A ideia é que ele retorne à Europa e seja negociado em definitivo para o Sion, da Suíça, como soube a GOAL.

A reportagem teve acesso a documentos e troca de mensagens que explicam a situação do atacante de 23 anos. Emprestado ao Sion durante a última temporada europeia, ele tinha acordo para permanecer na equipe. O contrato estabelecia opção de compra em 1,5 milhão de euros (R$ 7,9 milhões na cotação atual) à vista até o dia 15 de junho.

Em 3 de junho deste ano, o Sion fez uma proposta de 1,5 milhão de euros pelo jogador para pagamento parcelado. Os ucranianos recusaram os moldes da oferta no dia seguinte e alegaram que só topariam um negócio com o valor pago à vista.

O estafe de Marquinhos Cipriano comunicou, em 16 de junho, que o jogador não aceitaria as condições anteriores estabelecidas no contrato de empréstimo para ficar em definitivo no Sion. A alegação é que os moldes tinham perdido a validade no dia anterior.

Depois disso, o Sion entrou em acordo com o Shakhtar Donetsk e ajustou a compra de Marquinhos Cipriano por 1,5 milhão de euros à vista. O jogador se recusou a mudar para a Suíça em definitivo e pediu uma valorização salarial.

As negociações prosseguiram. Porém, no dia 20 de junho, a Fifa informou que atletas estrangeiros vinculados a clubes russos e ucranianos teriam os contratos suspensos até junho de 2023 em função do conflito bélico entre os dois países. Marquinhos Cipriano, que tem compromisso com o Shakhtar até julho do próximo ano, passou a procurar um novo clube.

O Sion fez uma nova proposta salarial para o jogador no início de julho. A ideia era valorizá-lo. O atleta não ficou satisfeito com os números propostos e fez uma contraproposta. Em paralelo à negociação, passou a conversar com o Cruzeiro. Em 4 de julho, ele deu um prazo de 48 horas para os suíços atenderem ao seu pedido. Após o período estabelecido, fechou com os mineiros.

Inicialmente, o contrato de Marquinhos Cipriano na Toca da Raposa II é até o fim da designação imposta pela Fifa aos atletas que atuam em Rússia e Ucrânia. Posteriormente, ele ficará livre no mercado da bola e à disposição para assinar com um novo clube.