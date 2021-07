Shakhtar Donetsk sinaliza 7 milhões de euros por Matheus Martins, do Fluminense

Oferta ucraniana ocorreu por meio do empresário André Cury, que diz ter feito consulta ao presidente do Flu e recebido negativa nesta quinta-feira

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sinalizou estar disposto a pagar 7 milhões de euros (cerca de R$ 42,2 milhões) por Matheus Martins, do Fluminense, em uma oferta por meio do empresário André Cury.

Em contato com a Goal, o agente disse que fez apenas uma consulta ao presidente do Fluminense na manhã desta quinta-feira e recebeu resposta negativa sobre a possibilidade de negociar o jogador.

Segundo apuração da reportagem, essa possibilidade não chegou a Matheus Martins. A ideia do jogador é seguir no Fluminense e aproveitar as oportunidades no time profissional.

O atacante de 18 anos renovou recentemente o contrato até 2024 e é visto como um dos jogadores promissores formados na base do clube.

Matheus Martins soma seis jogos pelo time do Flu. O último deles foi na derrota por 2 a 1 para o Criciúma, pelas oitavas da final da Copa do Brasil, na última terça-feira.

No atual elenco, o Shakhtar tem uma legião de jogadores brasileiros. Recentemente, o clube contratou Pedrinho, ex-Benfica e Corinthians.