Shakhtar Donetsk x Barcelona: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), na Alemanha; veja como acompanhar na TV e na internet

Shakhtar Donetsk e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (6) a partir das 14h45 (de Brasília), no Volksparkstadion, na Alemanha, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois de vencer o Dínamo Kiev por 1 a 0 no Campeonato Ucraniano, o Shakhtar Donetsk volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões 2023/24. Na terceira posição do Grupo H, com três pontos, a equipe foi derrotada pelo Porto por 3 a 1 e pelo Barcelona por 2 a 1, e venceu o Royal Antwerp por 3 a 2.

Do outro lado, o Barcelona busca manter o aproveitamento de 100% na fase de grupos. Na liderança, com nove pontos, venceu o Royal Antwerp por 5 a 0, o Porto por 1 a 0 e o Shakhtar Donetsk por 2 a 1.

Com cinco títulos conquistados da Champions League, o Barcelona levantou o último troféu da competição na temporada 2014/15. Na ocasião, venceu a Juventus por 3 a 1 na grande decisão.

Prováveis escalações

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko e Azarovi; Stepanenko, Bondarenko e Sudakov; Zubkov, Kryskiv e Sikan. Técnico: Marino Pusic.

Barcelona: Ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araújo, Iñigo Martínez e Marcos Alonso; Oriol Romeu, Fermín López e Gündogan; Lamine Yamal, João Félix e Ferra Torres. Técnico: Xavi Hernández.

Desfalques

Shakhtar Donetsk

Stav Lemkin, Lassina Traore e Ivan Petryak estão fora do confronto.

Barcelona

Sergi Roberto, com problema na panturrilha, é desfalque.

Quando é?