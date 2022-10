Shakhtar 1 x 1 Real Madrid: o gol nos acréscimos, o sangue de Rudiger e liderança na Champions

Com a classificação encaminhada na Champions League, os atuais campeões europeus pouparam jogadores contra os ucranianos

O Real Madrid poderia ter garantido com duas rodadas de antecedência a sua vaga nas oitavas de Champions League, mas tal qual aconteceu com PSG e Benfica a definição segue em aberto após quatro rodadas na fase de grupos. Em um jogo sem muita inspiração por parte dos atuais campeões, o ponto somado graças ao gol de empate de Rudiger, nos minutos finais, soou quase como um prêmio diante de um Shakhtar Donetsk que segue sem jogar na Ucrânia devido ao conflito do país com a Rússia.

Com o clássico diante do Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, na mira, e a vaga para as oitavas da Champions League muito bem encaminhada, o técnico Carlo Ancelotti escalou um Real Madrid repleto de mudanças. Vini Júnior, Modric, Eder Militão e David Alaba, por exemplo, começaram a partida no banco de reservas. Rodrygo, que já atuou como referência no ataque, na ponta-direita e atrás do centroavante, desta vez atuou aberto pela esquerda. E Eden Hazard recebeu mais uma chance de se provar, a qual novamente desperdiçou.

Atuando em Varsóvia, na Polônia, os ucranianos do Shakhtar se superaram e abriram o placar com Oleksandr Zubkov. Ao Madrid, seja pela situação confortável na Champions ou pelo jogo contra o Barcelona para este sábado (15), faltou intensidade e criatividade. Nem mesmo as entradas de Vini Jr e Modric, já no segundo tempo, ajudaram muito.

A salvação veio de trás: o zagueiro Rudiger partiu para a área como se fosse um centroavante e, sem temer a dividida com o goleiro adversário, cabeceou para o fundo das redes. A consequência além do ponto na tabela pode ser alguns pontos na própria pele, pois durante a dividida o zagueiro acabou sendo ferido e deixou o campo sangrando.

“Foi um corte frontal muito grande, sangrou muito. Ele (Rudiger) está bem. Mas o corte foi muito grande. Ele queria entrar no campo, mas viu que estava lesionado. Acho que não é nada grave”, disse o técnico Carlo Ancelotti após o duelo.

Com o resultado o Real Madrid chegou a 10 pontos após quatro rodadas, cinco de vantagem em relação ao Shakhtar, que ocupa a terceira posição.