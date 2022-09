Sevilla x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Clássico espanhol será disputado neste sábado (1), pela sétima rodada da LaLiga; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético de Madrid visita o Sevilla neste sábado (1), às 13h30 (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV aberta, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota para o Real Madrid por 2 a 1 na última rodada, o Atlético de Madrid busca a recuperação na LaLiga. Atualmente, soma 10 pontos e briga pelo G-4.

Para o confronto, o técnico Diego Simeone trata como dúvida a presença de Thomas Lemar, com lesão muscular.

Do outro lado, o Sevilla, com cinco pontos, vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos.

A equipe terá o retorno de Erik Lamela, que cumpriu suspensão no empate com o Villarreal por 1 a 1.

Em 182 jogos disputados entre as equipes, o Atlético de Madrid soma 69 vitórias, contra 57 do Sevilla, além de 56 empates. No último encontro, válido pelo Espanhol 21/22, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável SEVILLA: Bounou; Carmona, Gudelj, Nianzou, Acuña; Rakitic, Fernando, Jordán; En-Nesyri, Dolberg, Mir.

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Reinildo, Witsel, Felipe; Llorente, Koke, Kondogbia, Paul, Carrasco; Griezmann, Félix.

Desfalques

Sevilla

Jesus Corona, com lesão grave no tornozelo, está fora, assim como Marcão, com lesão muscular.

Atlético de Madrid

Jose Gimenez e Sergio Reguilon, lesionados, seguem fora, enquanto Mario Hermoso cumprirá suspensão automática.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília) (de Brasília)

• Local: Ramón Sánchez Pizjuán – Sevilla, ESP