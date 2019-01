Sevilla encara o seu maior pesadelo: Lionel Messi

Craque argentino já marcou 32 gols em 35 partidas contra o Sevilla e as duas equipe sem enfrentam pela Copa do Rei

Nessa quarta-feira (23), o Sevilla entrará em campo para enfrentar o Barcelona e para afrontar o seu maior pesadelo: Lionel Messi. As duas equipes jogam a primeira partida das quartas de final da Copa do Rei e esse confronto acontecerá no Ramon Sánchez Pizjuán.

É justo dizer que o Sevilla é a vítima preferida de Lionel Messi. O argentino marcou 32 gols em 35 partidas do Barça contra o Sevilla. É a equipe contra quem Messi mais balançou as redes.

De acordo com o As, a última vez que o Sevilla venceu o Barça com a presença de Lionel Messi em campo foi em 2010, no estádio da equipe sevillista, pela partida de ida da Supercopa da Espanha. Na volta, porém, os culés fizeram 4 a 0 e acabaram com as chances do time de Andaluzia. Escolha dos editores Neymar desdenha de acusação de consumo de drogas: "Não sou tão estúpido"

(Foto: Getty Images)

A publicação espanhola ainda destaca que Messi venceu 26 vezes o Sevilla, somam-se a isso cinco empates e quatro vitórias.