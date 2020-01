Setién já é cobrado: Barcelona troca mais passes e faz menos gols sob seu comando

Sob novo comando, estáticas do Barcelona mudam bastante e preocupam torcedores

Mais posse de bola e mais passes, mas menos chutes e menos gols. Assim podemos resumir a comparação entre o de Quique Setién e o Barcelona de Ernesto Valverde durante a temporada atual.

Mesmo tendo jogado apenas três partidas sob comando do nova técnico - duas pela e uma pela -, o Barcelona já deu mostras do que pode ser com os dados. É verdade que são apenas dados, mas já são sintomas do novo Barcelona.

Até o último jogo de Valverde à frente do clube catalão, a posse de bola era, em média, de 64,38%. Com Setién, se elevou para 77,96% - contra o Granada foi de 82,44%, contra o Ibiza 77,96% e 73,48%. Segundo o Setién: "A posse faz com que o adversário se desgaste, os espaços são gerados e então você acertar. Não devemos apressar-nos”, disse.

A posse de bola se traduziu em passes. Enquanto a média do Barcelona para a temporada 2019/20, com Valverde foi de 680 passes por partida, com Setién é de 862 - chegando a 1002 contra o Granada. No entanto, esses 200 passes a mais por jogo não são suficientes para que o Barça marque gols ou gerem situações claras para marcá-los.

De fato, ter tanto tempo na posse da bola não deu ao Barça o mais importante: o gol. Se com o Valverde a média foi de 2,17 golos por jogo, com o Setién caiu para apenas um por jogo. Nesse sentido, se o Barça de Valverde marcou um gol a cada 41,43 minutos, agora comemora a cada 90 minutos, em média.

Em termos de finalizações, o Barça de Setién também perde para o de Valverde. Com o antigo treinador, a média de finalizações era de 9,5 por jogo, hoje é de nove.

A três pontos do na La Liga, nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões e com o Leganes no Camp Nou como próxima compromisso da Copa do Rei, o novo treinador do Barça tem tempo para enviar a sua mensagem à equipe.