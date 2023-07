Sergipe x Falcon FC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na internet

Sergipe e Falcon FC, se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Estadual Lourival Baptista (Batistão), em Aracaju- SE, pela 12ª rodada do Brasileirão Série D. A partida não teve transmissão confirmada.

A partida é válida pelo Grupo A4, os donos da casa estão na terceira posição com 15 pontos conquistados até aqui. Enquanto o adversário é o lanterna, na última colocação, com 10 pontos e somente duas vitórias na temporada. A vitória é de extrema importância para o time sergipano que busca classificação para a próxima fase da Série D.

Na última rodada, o Sergipe empatou fora de casa o Asa de Arapiraca pelo placar de 1 a 1, já o Falcon goleou o Cruzeiro de Alagoas, em casa, por 4 a 1.

No histórico de confronto, foram seis jogos entre eles e com larga vantagem para o Sergipe, com quatro vitórias contra apenas uma do Falcon, além de outro empate. Na última vez que duelaram, foi pelo Campeonato Sergipano desta temporada e com direito a goleada de 4 a 1 para o time de alvirrubro.

Prováveis escalações

Sergipe: Wagner, Wescley, Junior Goiano, Erican, Matheus Mendes, MAgno Souza, Pedro Henrique, Beto, Junior Timbó, Birungueta, Romulo.

Falcon FC: Júlio César; Guilherme, David, Ricardinho e Márcio Teixeira; Lucicarlos, Daniel, Carlos Alberto e Ronald; José Natanael e Thiago Passos.

Desfalques

Sergipe

Sem desfalques confirmados.

Falcon FC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?