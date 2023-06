Sergipe x Cruzeiro-AL ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam hoje à noite (27), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na internet

Sergipe x Cruzeiro-AL, se enfrentam na noite de hoje (27), às 20h (de Brasília), no Estádio Estadual Lourival Baptista (Batistão), em Aracaju- SE, pela 10ª rodada do Brasileirão Série D. A partida terá transmissão ao vivo da F.SporTV , no streaming.

A partida é válida pelo Grupo A4, os donos da casa estão na sexta posição da tabela com 11 pontos. Enquanto o adversário está logo acima, na quinta colocação e com 12 pontos. A disputa é importantíssima na busca das primeiras colocações, uma vez que o Bahia de Feira está na segunda posição e somente dois pontos de distância.

Na última rodada, o Sergipe empatou fora de casa com o líder Retrô no placar de 1 a 1, já o Cruzeiro de Alagoas, em casa, bateu o Jacuipense por 1 a 0.

No histórico de confronto, somente um jogo aconteceu entre eles, tendo o Sergipe vencedor desta única partida no placar de 1 a 0.

Prováveis escalações

Sergipe: Wagner, Augusto Potiguar, Gabriel Caran, Júnior Goiano e Mateus Mendes; Diego Aragão, Juninho, Wescley, Birungueta e Júnior Timbó; Pedro Henrique

Cruzeiro-AL: Jerffeson; Júnior Gomes, Felipe Camargo, Alex e Miguel; Colina, Jair Amaral e Aurélio; Victor Paraíba, Pablo Pardal e Wallace

Desfalques

Sergipe

Juninho, Augusto Potiguar e Dedé (DM), Léo Carvalho e Darlan (suspensos).

Cruzeiro-AL

Vera Cruz (DM).

Quando é?