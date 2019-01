Sergio Ramos quer que o Real faça o Bernabeu voltar a ferver

Sergio Ramos recebeu prêmio entregue pela comunidade madrilena e comentou sobre a relação torcedor e time

Sem vencer há dois jogos em La Liga 2018-19, o Real Madrid se estaciona em uma possível crise. O momento vivido pelo clube, foi o principal assunto durante a entrevista com o capitão da equipe, Sergio Ramos. Após receber o prêmio Siete Estrellas da comunidade de Madrid, o atleta aproveitou para comentar sobre a relação entre clube e torcedor.



(Foto: realmadrid.com)

“O futebol é resultado, e sabemos que a crise no Real Madrid é por causa dos dois jogos. Temos que melhorar o que pudermos. Obter dois bons resultados para todos se acalmarem e, acima de tudo, para se fundir com o Bernabéu”, disse.

Mais artigos abaixo

Longe do Santiago Bernabéu, o Real encara o Real Betis no próximo domingo (13), às 17h45 (Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. E Sergio Ramos demonstrou estar preocupado com o vínculo entre time e fãs.

“Estamos mais distantes e isso não pode acontecer, porque damos vantagem aos nossos rivais, não é bom para os torcedores ou para nós, sempre fomos um e devemos recuperar isso", explicou.

Em quinto no torneio nacional, o Real Madrid soma 10 pontos a menos (30 a 40), comparado com o líder e rival, Barcelona.