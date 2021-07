Ramos, amizade de tempos com Ney e PSG

O campeão do mundo em 2010 espera fazer história também pelo Paris Saint-Germain e detalhou sua relação com Neymar

Sergio Ramos deu os seus primeiros passos no PSG nesta semana. Após mais de uma década atuando pelo Real Madrid, o defensor de 35 anos, multicampeão, segue com uma ambição muito clara agora na capital francesa: vencer a Liga dos Campeões da Uefa.

Em entrevista concedida ao L'Equipe, o espanhol admitiu ter a Champions como objetivo, mas disse não ter uma "fórmula mágica" para ficar com a Orelhuda, como alguns poderiam pensar - afinal de contas, são cinco títulos do torneio para o veterano. Mas já sabe que algo será importante: a sua amizade com Neymar.

Perguntado sobre ter recebido ou não um telefonema do brasileiro, Sergio Ramos admitiu que sim, falou com o craque, mas deixou claro que também já vem trocando mensagens e ligações com o atacante a algum tempo.

"Se eu recebi uma ligação de Neymar? Sim. Mas com Neymar, nós temos conversado regularmente há seis ou sete anos. Apesar de ele ser um jogador do Barça e eu do Real, sempre tivemos uma amizade extraordinária, muito boa. Antes de chegar a uma nova equipe, é sempre vantajoso falar com vários jogadores, com o presidente (Nasser al-Khelaïfi), com Leonardo (director de futebol), com Pochettino. Todos eles me convenceram à vir. Será importante essa união se quisermos ter sucesso.", explicou o ex-capitão do Real Madrid.

Além de Neymar, seu amigo, como o próprio espanhol ressaltou, Ramos reencontrará alguns ex-companheiros, como Keylor Navas, Achraf Hakimi e Angel Di María. E é esse conjunto que o defensor acredita que será importante para vencer a Champions.

"Claro, eu vim para ganhar a Liga dos Campeões. Esse deve ser o objetivo de todos os que estão aqui. Vir aqui, a um clube que em 51 anos, não conseguiu ganhar... seria algo histórico para todos nós se conseguirmos. E de um ponto de vista pessoal, vencer de novo seria muito importante. O que tenho a certeza é que temos de trabalhar juntos, remar todos na mesma direção e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ganhar. É um desafio coletivo, isso é o que mais me motiva."