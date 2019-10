Sergio Ramos confirma vontade de jogar a Olimpíada de 2020: “ideia muito bonita”

O zagueiro, entretanto, disse que ainda é muito cedo para definir e lamentou empate com a Noruega

Sergio Ramos quebrou o recorde estipulado por Iker Casillas, e tornou-se o jogador com mais jogos pela seleção espanhola. Entretanto, o zagueiro trocaria a honraria por uma vitória sobre a Noruega, em seu 168º duelo pelo seu país, que adiou a classificação para a . Neste sábado, as equipes ficaram no 1 a 1.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

“Era importante nos classificarmos logo, para ficarmos mais tranquilos”, afirmou à TVE. “O pessoal fica sempre em segundo lugar, eu teria trocado isso pela vitória. Chegar a 168 (jogos) é uma recompensa e um mérito, é um tremendo orgulho, me emociono cada vez que coloco esta camisa. Isso não muda e espero fazer muito mais nos próximos anos”.

Mais artigos abaixo

Sergio Ramos, que tem 33 anos, também não negou a vontade de disputar a Olimpíada de 2020 pela . Vale destacar que tais competições são sub-23, com um limite pequeno para profissionais mais velhos.

“Acho que seria precipitado falar sobre os Jogos. Nenhum jogador negaria esta oportunidade. Agora estou em meu clube em minha seleção, ainda falta muito para a gente ver o que pode acontecer, mas é uma ideia muito bonita”.