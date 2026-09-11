Sergio Padt retorna à Eredivisie

Sergio Padt é oficialmente jogador do FC Utrecht, informou a diretoria do clube nesta sexta-feira em seu site. O jogador de 36 anos, que recentemente rescindiu seu contrato com o Ludogorets, da Bulgária, assinou em De Galgenwaard até meados de 2028.

“Há 12 anos e meio eu já queria ir para o FC Utrecht. Na época, no fim das contas, não deu certo, mas sempre mantive uma boa sensação em relação a este clube. O fato de isso agora, tantos anos depois, ainda se tornar realidade me deixa extremamente feliz e orgulhoso”, comemorou Padt após assinar os contratos.

Padt viveu um período de sucesso no Ludogorets, já que conquistou nada menos que quatro títulos nacionais. O experiente goleiro deixou o clube de ponta da Bulgária com 152 partidas no currículo.

O goleiro perdeu sua vaga entre os titulares e, diante disso, decidiu deixar o Ludogorets. “As crianças também não ficaram muito felizes com isso. Mas foi o melhor: se o clube quer se desfazer de você, o melhor é tentar chegar a um acordo em boa conversa. Caso contrário, tornam as coisas desagradáveis para você. É a primeira vez na minha carreira que isso terminou assim, com uma rescisão. E, de repente, você fica sem clube”, disse ele nesta semana em entrevista à RTV Noord.

O reforço do FC Utrecht passou pelas categorias de base do Ajax e depois defendeu Go Ahead Eagles e KAA Gent. Seus anos de maior sucesso foram no FC Groningen, com a conquista da Copa da Holanda de 2015, patrocinada pela Eurojackpot, como ponto alto absoluto.

Padt atuou cinco vezes pela seleção sub-21 da Holanda e integrou algumas vezes a convocação da seleção holandesa principal. “Com sua experiência e qualidades, ele representa um reforço para as posições de goleiro do FC Utrecht, especialmente após a saída de Michael Brouwer”, diz o comunicado oficial do FC Utrecht.

Vasilios Barkas já é há algum tempo o goleiro titular em De Galgenwaard, por isso Padt terá pela frente uma dura disputa por posição. O reforço provavelmente fará sua estreia neste domingo na lista de relacionados para o duelo fora de casa com o Excelsior.