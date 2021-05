Sergio ‘Kun’ Aguero no Manchester City: gols, assistências, títulos e recordes

Um dos maiores da história dos Citzens, o argentino deixará a equipe ao fim da temporada. Relembre recordes e momentos

Sergio Kun Aguero é um dos principais nomes da história do Manchester City. No clube inglês desde 2011, o argentino alcançou o status de lenda dos Citzens, com títulos e principalmente muitos gols.

Mas como tantas histórias de amor do futebol, o “casamento” tem data para acabar, com a confirmação do City que Aguero não seguirá para a próxima temporada. Enquanto isso o Barcelona é dado como provável destino para o atacante.

Imortalizado em momentos como o gol histórico contra o QPR, que deu ao City seu primeiro título da era moderna da Premier League (com ele foram outros quatro), Aguero ainda pode ter seu “ato final” pelo City, que fecha a temporada com a final da Liga dos Campeões contra o Chelsea.

Veja os números e recordes:

Quantos gols Aguero marcou pelo City?

Em dez anos de Manchester City, Aguero balançou as redes 258 vezes, assumindo o posto de maior artilheiro da história dos Citzens.

Premier League: 182 gols em 274 jogos

Liga dos Campeões: 36 gols em 63 jogos

FA Cup: 20 gols em 22 jogos

Copa da Liga: 11 gols em 22 jogos

Liga Europa: 4 gols em 4 jogos

Community Shield: 2 gols em 2 jogos

Classificatória da Champions: 3 gols em 1 jogo

Assistências de Aguero pelo City

Mais do que gols, Aguero também foi útil a seus companheiros de ataque em sua década de Manchester City, onde acumulou um total de 62 assistências.

Premier League: 47 passes em 274 jogos

Liga dos Campeões: 7 passes em 63 jogos

FA Cup: 4 passes em 22 jogos

Copa da Liga: 3 passes em 22 jogos

Liga Europa: 1 passe em 4 jogos

Recordes e conquistas pessoais

Principal artilheiro não-europeu da Premier League

Quarto maior artilheiro da história da Premier League

Maior número de gols em uma partida (cinco, contra o Newcastle em 2015)

Recordista de prêmios de Jogador do Mês da Premier League (7)

Segundo colocado no ranking de gols por um clube (182 gols contra 183 de Wayne Rooney pelo United)

Enfrentou 33 times na Premier League e marcou contra 32 deles

Títulos conquistados