Além de Mauro Júnior e Joey Veerman, Sergiño Dest também pode deixar o PSV por um valor acordado, segundo o Eindhovens Dagblad. O atual campeão nacional deve arrecadar dezenas de milhões neste verão.

O observador de clubes Rik Elfrink analisa a situação de Dest. “O valor exato não é conhecido, mas parece que o PSV terá que deixar o lateral de 25 anos sair por uma oferta entre 23 e 25 milhões de euros.”

“Se ele próprio estiver interessado no clube que quer comprá-lo e desejar a transferência, o PSV provavelmente não terá o controle durante parte do verão. O campeão nacional terá, então, que concordar com a venda”, afirma o jornalista.

De acordo com o Transfermarkt, Dest vale cerca de 18 milhões de euros, portanto, o valor acordado parece razoavelmente em linha com o mercado.

O PSV contratou Dest por empréstimo do FC Barcelona em 2023, tendo-o adquirido definitivamente um ano depois. O clube espanhol de ponta ainda tem direito a uma percentagem sobre uma eventual revenda.

Dest foi campeão com o PSV nas últimas três temporadas. Em 82 partidas oficiais, ele marcou quatro gols e deu dezesseis assistências.

Primeiro, Dest vai participar da Copa do Mundo com os Estados Unidos. O jogador de Almere já está há algum tempo no país de seu pai.